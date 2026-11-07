ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
24º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Olimpia
07 de noviembre de 2026 - 22:56

Pablo Sánchez: “No sabemos si se va a jugar el fin de semana. Lo veo medio complicado”

El entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez durante el encuentro ante Guaraní, en una nueva edición del "clásico más añejo", disputado en Encarnación.
El entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez durante el encuentro ante Guaraní, en una nueva edición del "clásico más añejo", disputado en Encarnación.

El Decano mira de reojo la vigésima fecha del Clausura 2026 ante la Fecha FIFA y la ausencia de sus convocados. Mientras tanto, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez valora el descanso y el buen momento anímico del plantel.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El “clásico más añejo” dejó secuelas positivas en lo anímico y deportivo para Olimpia, pero el calendario no da tregua. Con la mira puesta en el siguiente compromiso ante el Sportivo Trinidense, el panorama inmediato del conjunto franjeado está rodeado de incertidumbre debido a la última Fecha FIFA del año, que llevará a la selección a disputar amistosos ante Singapur y Japón (el viernes 13 y el martes 17 de noviembre, respectivamente).

Ante la posibilidad concreta de que la vigésima ronda del torneo Clausura deba postergarse por la convocatoria de tres pilares del equipo —el portero Gastón Olveira, el mediapunta Eduardo Delmás y el zaguero Mateo Gamarra (este último suspendido para el duelo frente al “Triqui” por acumulación de cinco amarillas)—, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez analizó los escenarios posibles:

“Ahora veremos qué pasa con el tema de no sabemos si se va a jugar el fin de semana. Lo veo medio complicado. Entonces, en caso de que no se juegue, recuperarnos bien del cansancio, de la seguidilla de partidos, pero sobre todo recuperarnos con alegría, que es lo que hoy tenemos”, comenzó diciendo el entrenador franjeado.

Consultado sobre cómo afrontar la posible ausencia de sus figuras y la hipotética programación, el estratega franjeado prefirió mantener la calma y ponderar el mérito personal de sus futbolistas: “Lo que se decida. También es un momento donde los que están en la selección y lo tienen bien ganado, en el caso de Gastón Olveira, Mateo Gamarra y Eduardo Delmás, te da esa pena de que no puedan estar en caso de que se juegue. No depende de mí”.

Entre las ganas de jugar y la ventaja de recuperar soldados

Para el cuerpo técnico, la balanza tiene argumentos de ambos lados. Aunque la dinámica de la competencia invita a querer seguir corriendo sin pausas, la pausa obligatoria también permitiría recargar energías físicas y mentales: “Uno quisiera que se juegue lo más rápido posible para que esto avance. En caso de que no suceda, que probablemente no suceda, esperaremos y no pasa nada. Por otro lado, en ese sentido, vamos a tener la fortuna de tener a los muchachos de la selección”.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica
Ver más
02
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más
03
Fútbol
Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacional
Ver más
04
Policiales
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
05
Política
Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña
Ver más

Te puede interesar