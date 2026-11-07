Pablo Sánchez: “No sabemos si se va a jugar el fin de semana. Lo veo medio complicado”

El “clásico más añejo” dejó secuelas positivas en lo anímico y deportivo para Olimpia, pero el calendario no da tregua. Con la mira puesta en el siguiente compromiso ante el Sportivo Trinidense, el panorama inmediato del conjunto franjeado está rodeado de incertidumbre debido a la última Fecha FIFA del año, que llevará a la selección a disputar amistosos ante Singapur y Japón (el viernes 13 y el martes 17 de noviembre, respectivamente).

Ante la posibilidad concreta de que la vigésima ronda del torneo Clausura deba postergarse por la convocatoria de tres pilares del equipo —el portero Gastón Olveira, el mediapunta Eduardo Delmás y el zaguero Mateo Gamarra (este último suspendido para el duelo frente al “Triqui” por acumulación de cinco amarillas)—, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez analizó los escenarios posibles:

“Ahora veremos qué pasa con el tema de no sabemos si se va a jugar el fin de semana. Lo veo medio complicado. Entonces, en caso de que no se juegue, recuperarnos bien del cansancio, de la seguidilla de partidos, pero sobre todo recuperarnos con alegría, que es lo que hoy tenemos”, comenzó diciendo el entrenador franjeado.

Consultado sobre cómo afrontar la posible ausencia de sus figuras y la hipotética programación, el estratega franjeado prefirió mantener la calma y ponderar el mérito personal de sus futbolistas: “Lo que se decida. También es un momento donde los que están en la selección y lo tienen bien ganado, en el caso de Gastón Olveira, Mateo Gamarra y Eduardo Delmás, te da esa pena de que no puedan estar en caso de que se juegue. No depende de mí”.

Entre las ganas de jugar y la ventaja de recuperar soldados

Para el cuerpo técnico, la balanza tiene argumentos de ambos lados. Aunque la dinámica de la competencia invita a querer seguir corriendo sin pausas, la pausa obligatoria también permitiría recargar energías físicas y mentales: “Uno quisiera que se juegue lo más rápido posible para que esto avance. En caso de que no suceda, que probablemente no suceda, esperaremos y no pasa nada. Por otro lado, en ese sentido, vamos a tener la fortuna de tener a los muchachos de la selección”.