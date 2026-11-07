Pablo Sánchez palpita el bicampeonato: “Tenemos un porcentaje alto de posibilidades de lograrlo”

El “clásico más añejo” disputado en la ciudad de Encarnación dejó mucho más que tres puntos vitales para Olimpia. Tras revertir un inicio adverso y superar a un durísimo Guaraní, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, se refirió al gran momento del equipo, el sufrimiento en la cancha y el vertiginoso panorama social y económico que sacudió los últimos días.

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Lejos de guardarse algo, el estratega abrió el juego y dejó estas reflexiones: “Muy muy contentos por lo que viene logrando el equipo. Falta todavía para coronar. Si tenemos una posibilidad muy buena y tenemos un porcentaje alto de posibilidades de lograrlo. Pero hoy era un partido muy difícil, un partido súper incómodo. La cancha no favoreció ni un poquito, encima jugamos con viento, con bastante viento. Por momentos no favoreció a nosotros, por momentos favoreció al rival. Pero sí que fue incómodo todo el tiempo”.

Superar los escollos y dar vuelta la página

El trámite no arrancó favorable para el Decano, que debió remar contra la corriente frente a un rival que llegaba entonado. El argentino reconoció los baches iniciales de su plantel, pero destacó la rápida reacción y el orgullo que siente por sus dirigidos: “Y un rival que venía muy bien, venía de tres victorias, con su arco en cero, había un montón de escollos por delante por vencer que no iban a ser fáciles, por eso la enorme satisfacción. Con el agregado de que partimos perdiendo el partido y teníamos hasta ese momento un muy mal comienzo de partido. Cometiendo varios errores, no entendiendo cuáles eran los lugares apropiados para avanzar y para atacar”.

Pese a ese arranque en falso donde las piezas no encajaban, el DT destacó cómo sus dirigidos supieron corregir el rumbo a tiempo para revertir la historia: “Entonces ahí el equipo mostró interés, mostró capacidad. Recién se lo dije a los chicos, estoy muy orgulloso. Cuando le ganamos a Sportivo Ameliano (quinta fecha) en la primera rueda, después de que habíamos perdido sobre la hora contra Sportivo 2 de mayo, incluso con ese triunfo creo que habíamos quedado novenos”.

Dependiendo de sí mismos en la recta final

Con el triunfo consumado y la ilusión intacta a falta de tres jornadas para el cierre, el panorama cambió radicalmente respecto a aquel arranque irregular. Ahora, el campeonato está en manos del franjeado, enmarcado también en una semana sumamente intensa tanto en lo deportivo como en lo social: “Y miren dónde estamos, estamos a falta de tres fechas en una posición buena, dependiendo otra vez de nosotros mismos, a falta de tres partidos. Estoy muy orgulloso de la alegría que le están dando a la gente, de la alegría que me están dando a mí. En un momento delicado del país donde en una semana pasaron un montón de cosas, desde ganar el clásico hasta todo lo que pasó con la economía, con el ahora expresidente. Fue bien vertiginosa la semana”.