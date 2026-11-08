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Olimpia
08 de noviembre de 2026 - 19:36

Gabriel Ávalos: “Estamos ahí a un pasito de poder coronar”

El delantero de Olimpia Gabriel Ávalos Stumpfs celebra una de las dos anotaciones que marcó ante Guaraní, en el "clásico más añejo" disputado en Encarnación.
El delantero de Olimpia Gabriel Ávalos Stumpfs celebra una de las dos anotaciones que marcó ante Guaraní, en el "clásico más añejo" disputado en Encarnación.

El Decano se impuso en el clásico más añejo frente a Guaraní en un estadio repleto en el sur del país. Con una racha goleadora infernal, el delantero franjeado, Gabriel Ávalos brilló ante su gente y dejó al equipo a un paso de abrochar el bicampeonato.

Por ABC Color
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La fiesta fue completa en el Departamento de Itapúa. En un duelo de alto voltaje disputado en Encarnación, Olimpia se quedó con el “clásico más añejo” ante Guaraní gracias a la contundencia de su goleador, Gabriel Ávalos. El artillero, oriundo de la zona de Itapúa, firmó un doblete clave que estira su racha personal y deja al Decano a tiro de consagración, acariciando el título número 49 de su historia.

Lea más: El Expreso imprime velocidad rumbo al bicampeonato: Olimpia 3-Guaraní 1

El encuentro, que convocó a una multitud impresionante de hinchas franjeados pese al contexto social del país, tuvo un sabor sumamente entrañable para el atacante. Jugar tan cerca de su tierra natal —de la localidad de Pirapey— le inyectó un condimento emocional único a una noche inolvidable.

Tras el pitazo final, Ávalos conversó con la prensa y dejó sus sensaciones sobre el peso de la victoria y el momento del equipo: “Era un partido muy especial; por ser un clásico. Eran puntos que necesitábamos para poder ahí arañar lo que nosotros estábamos buscando. Jugar en mi tierra, en el lugar donde yo crecí. Si bien soy de una localidad llamada Pirapey, acá a una hora más o menos. Pero sentirme en casa, sé que muchísima gente de la ciudad, del campo donde yo crecí, están acá. Así que realmente fue una emoción muy linda”.

Consultado sobre si ya se siente la consagración y la posibilidad de alcanzar el bicampeonato, el delantero mantuvo la mesura pero reconoció que la meta está cada vez más cerca: “Sí, realmente sí. Porque estamos ahí ya arañando las cosas. Nosotros siempre trabajamos dependiendo de nosotros mismos. Dando el 100%, tratando de sacar los puntos que nosotros necesitamos para poder alcanzar eso. Sabíamos que hoy no podíamos llegar a tal objetivo al 100%, pero creo que estamos ahí a un pasito de poder coronar”.

El marco en el sur del país no pasó desapercibido, con una parcialidad olimpista que respondió de manera masiva. Ante esto, el atacante expresó su profundo agradecimiento: “Agradecer a toda esta gente, porque realmente es un marco súper importante. A nosotros eso nos deja muy tranquilos también. En lo personal jugar, en el departamento donde yo crecí. Tan cerca es mi tierra y estoy contento por esto; es la primera vez que estoy acá. Y darle esta alegría a la gente obviamente me deja muy orgulloso”.

Liderazgo y peso colectivo

El éxito de este Olimpia no se explica únicamente desde lo futbolístico, sino también por la solidez de un vestuario encabezado por referentes de trayectoria como Richard Ortiz, Gastón Olveira, Mateo Gamarra y el propio Ávalos. Al respecto, el goleador destacó la importancia de la cohesión interna: “Creo que eso es muy importante en un grupo. Hay que resaltar todo lo que ellos también suman para el equipo, ya sea también fuera de la cancha. Porque en un grupo es muy difícil muchas veces de tener siempre contento, porque no todos juegan”.

Para sostener la competitividad sin descuidar la armonía interna, el delantero subrayó el compromiso diario de todo el plantel: “Nosotros tenemos un plantel súper amplio, con grandes jugadores, y todos están al 100% todos los días, entrenando, dando todo por este grupo. Y eso habla obviamente de la calidad de persona que hay. La gente con más trayectoria trata de sumarse a eso siempre. Y creo que eso se ve en cancha también, porque hay una tranquilidad que generan siempre los más grandes. Así que nada, es un gran grupo”.

Finalmente, el delantero se refirió al significado de regalarle una alegría a los hinchas en medio de la compleja situación social y económica que atraviesa el país: “El país, gran parte del país creo que todavía sigue sufriendo. Si bien hay algunas esperanzas. Pero bueno, ojalá que esto se pueda arreglar lo antes posible. Para que toda la gente pueda volver de nuevo a la normalidad. Obviamente es complicado que la gente vuelva a eso. Pero al menos dejar a la gente tranquila, a nuestro país tranquilo. Creo que sería algo muy importante”.

Un momento dulce en las redes

Con este doblete, el delantero nacido en Edelira estiró su impresionante momento de forma: se hizo sentir por quinta vez en los recientes dos encuentros, recordando su triplete a mitad de semana ante el Recoleta FC. Esta racha furiosa lo catapultó directamente a la sima de la tabla de artilleros del torneo Clausura 2026, donde actualmente comparte el liderato con Pablo Vegetti (Cerro Porteño) y Elvio Vera (Libertad), todos con una cosecha de ocho anotaciones.

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