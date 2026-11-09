¿Qué necesita Olimpia para lograr el bicampeonato en la fecha 20?

Olimpia quedó a puertas de un nuevo título en la Primera División de Paraguay. El vigente campeón del fútbol paraguayo venció 3-1 a Guaraní en el clásico más añejo y con la derrota 3-0 de Nacional frente a Libertad, puede acelerar la consagración en el torneo Clausura 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene la oportunidad de gritar campeón en la próxima fecha.

El Franjeado lidera la tabla de posiciones con 42 puntos y depende de sí mismo por la diferencia sobre el escolta inmediato, Sportivo Trinidense (34): la ventaja con relación al Triki es de 8 unidades cuando restan solo 9 por disputar. Y en la ronda 20, el puntero de la competencia enfrenta a los dirigidos por José Arrúa (fecha y horario a confirmar por el Consejo de la Divisional Profesional).

Por su lado, el Rey de Copas supera por 9 puntos a Libertad, tercero con 33 unidades, y por 10 a Nacional, cuarto con 32. Más abajo están Guaraní quinto con 31, 2 de Mayo sexto con 30, Cerro Porteño séptimo con 28, Sportivo Ameliano octavo y Sportivo Luqueño noveno, ambos con 19; Recoleta FC décimo y Rubio Ñu undécimo, los dos con 16, y San Lorenzo último con 10.

¿Cómo Olimpia puede gritar campeón del Clausura 2026 en la fecha 20?

Por lo tanto, Olimpia puede conquistar el torneo Clausura 2026 con dos resultados: el empate y el triunfo. Es decir, sumando contra el Sportivo Trinidense en el Defensores del Chaco por la jornada 20, el Decano es bicampeón de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Por su lado, en la derrota, depende únicamente de Libertad, que visitará a Rubio Ñu en La Arboleda.

Si el Gumarelo supera al Albiverde llegará a 36 puntos y quedará a 6 unidades con 6 por jugar. Esta combinación impide la consagración oficial del Franjeado por una cuestión reglamentaria: están igualados en el criterio de desempate, en duelo entre sí, con un triunfo por 1-0 cada uno. Por ende, la vuelta olímpica quedaría postergada para la penúltima rueda (fecha 21).

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¿Qué pasa si Olimpia y Libertad igualan en puntos al final del torneo?

Si el Rey de Copas pierde los dos encuentros restantes (vs. Sportivo Luqueño y vs. San Lorenzo) y el Repollero gana ambos (vs. 2 de Mayo y vs. Sportivo Ameliano), igualarán en puntos al final del certamen y la definición será por el tercer criterio de desempate: la diferencia de goles en la clasificación. Actualmente, el conjunto de Vitamina tiene +23 y el cuadro de Ariel Galeano, +8.