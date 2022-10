Resistencia: la racha sin victorias y qué tiene en disputa

Resistencia tiene como objetivo deportivo y económico clasificar a la Copa Sudamericana 2023. Y en la definición del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo, el Triángulo Rojo debe confirmar el boleto al certamen continental. Actualmente, el conjunto de la Chacarita está en zona de clasificación cuando restan cuatro fechas para terminar la temporada.

Lea más: Olimpia: triunfar, escalar a la cima y esperar por Nacional y Cerro

Los dirigidos por Mario Jara suman 48 puntos y están en el sexto lugar, el segundo puesto a la competencia internacional. Pero la diferencia con los perseguidores no es amplia: tiene uno más que Guaireña y Tacuary (47 cada uno); tres con relación a Sol de América (45) y cuatro con respecto a General Caballero de Juan León Mallorquín (44).

En el tramo final, el primer rival es Olimpia, que por su parte, está en la pelea por el título de campeón. Este miércoles, desde las 20:00, el triunfo no solo servirá para aumentar la distancia sino que también, para cortar la mala racha. El Celeste acumula tres derrotas consecutivas y todas ante rivales directos: 3-2 vs. Guaireña, 3-0 vs. Tacuary y 3-2 vs. Sportivo Ameliano.