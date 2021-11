“Es por el gramado”, el cambio de la localía de River Plate

River Plate modificó la localía para recibir al 12 de Octubre a causa del mal estado del campo de los Jardines del Kelito. “Hablamos con el grupo y fue una decisión en conjunto. Al fin y al cabo son ellos los que se tienen que sentir cómodos en el gramado”, reveló Iván Almeida al Cardinal Deportivo. El entrenador comentó que los futbolistas quieren jugar en un césped en mejores condiciones.

“La idea es jugar en campos en donde los muchachos se puedan sentir más cómodos. La cancha del Kelito tiene un pasto muy alto y nos sentimos más cómodos en otras canchas”, agregó el técnico. El viernes a las 19:00, en el inicio de la jornada 15, los del Barrio Mburicaó recibirán al 12 de Octubre, un rival directo en la pelea por la permanencia, en el Arsenio Erico, el estadio de Nacional.

“Está la presión del descenso, no es fácil. Tenemos este viernes un partido muy importante, tenemos un mano a mano con 12 de Octubre. No queremos bajar los brazos. El primer objetivo era poder llegar a este parate que llega con chances de poder salvar a River del descenso”, culminó el técnico, que reemplazó a Celso Ayala y que en tres juegos dirigidos no conquistó ninguna victoria.