Empresario, el “coach” del cuerpo técnico

La respuesta: “Usted elaboró un artículo de mucha profundidad en ese sentido. Me lo hubiese preguntado antes y se lo contestaba. Pero por educación se la voy a contestar ahora también: es parte de mi staff, es el coach del staff y de los futbolistas. Usted lo debe saber eso, no. Me hubiese preguntado eso antes de publicar el artículo, que con mala intención publicó y yo le contestaba sin ningún problema, como soy un hombre educado, se lo contesto ahora también” y remató: “usted googleó y escribió lo que leyó”, pero dice que “se ha escrito la verdad, yo no he dicho que mintió. Solo le he dicho que si me consultaba antes, se lo respondía”.

Lorenzo pidió no ser convocado

No verlo en la nómina de los futbolistas de clubes locales a Lorenzo Melgarejo llamó la atención y el técnico Eduardo Berizzo aseguró ayer que el citado jugador de Libertad pidió no ser convocado.

“Estaba en mi lista, claro. Yo me comunico, como lo hago habitualmente con todos antes de convocarle, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí, por un tema personal. Entonces imaginé un reemplazante que es Matías Espinoza, por Matías llegó después, pero sí que tenía intenciones de convocarlo, creo que está en un muy buen momento”, fue la explicación del entrenador albirrojo.

Lorenzo Antonio estuvo en el plantel con el que se afrontó los tres partidos del combo de setiembre pasado y jugó cinco minutos en Quito en el encuentro frente a Ecuador, derrota de 2-0.