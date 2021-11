Guillermo dice “no podemos mirar para atrás”

Qué se dice a los que afirman que hay jugadores que no rinden en la selección a la par de su club, la requisitoria al capitán albirrojo. A lo que replicó Guillermo, “estamos en una instancia en la que tenemos seis partidos y en la que definimos el futuro del mundial no. Ir de acá para atrás no nos sirve de nada, quizás cuando terminen estos seis partidos podemos hacer un análisis de los que fueron las eliminatorias y de lo que fue el equipo, de lo que fue cada plan individual para corregirlos a futuro. Pero hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto: seamos positivos y apoyemos a los jugadores, apoyemos a este grupo y tratemos de ganarle a Chile. Es el primer paso que debemos dar, no podemos mirar para atrás, cuando tenemos seis partidos que definen nuestro futuro”.

* En el equipo que piensa. “Voy a esperar seguramente hasta el día del partido teniendo en cuenta el cansancio y la recuperación de los jugadores que han viajado. Vamos a analizar el trabajo que hicimos ayer, que hacemos hoy (ayer) y mañana, y definir el equipo. Con el poco trabajo que tenemos no podemos meterle una idea de juego y llevarla a cabo, tenemos que enfrentar a cada rival y ganar para poder llevar a Paraguay al mundial, prepararnos para poder ganarlo, representar bien a la selección paraguaya”.

* El grupo. “Me resultó una buena actitud como han llegado todos, incluso han hecho viajes larguísimos, saben que vienen a la selección de su país, y es lo más lindo para representar”.