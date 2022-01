Santiago Rojas al ser convocado: “Me emocioné bastante”

Guillermo Barros Schelotto, seleccionador de Paraguay, citó a cuatro porteros para los juegos ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de ellos es Santiago Rojas, arquero de Nacional.

El guardameta no ocultó su felicidad: “Hace tiempo esperaba esta oportunidad y hoy se me da gracias al trabajo que estoy haciendo en Nacional. Cuando vi que estaba entre los convocados del plano local me emocioné bastante”.

“La verdad me puse muy contento, muy feliz al enterarme de la convocatoria. Uno siempre sueña con estar en la selección. Es algo único”, comentó en declaraciones que se leen en la web de Nacional.

“Voy con el deseo de aportar mi granito de arena a la selección. Dar el mayor esfuerzo en cada entrenamiento. Si me toca jugar, aprovechar la oportunidad y si no, apoyar a los compañeros desde donde me toque estar”, remarcó.

Antony Silva, del Puebla, es el portero titular de la Selección Paraguaya y esta vez fue sorpresa la presencia Ángel González, del Porto. El otro que también esta llamado es Alfredo Aguilar, de Olimpia.