“Faltó rebeldía, tenemos que poner la cara”

Guillermo Barros Schelotto reconoce que Uruguay “quebró anímicamente” a la Albirroja, que no pudo recuperarse del gol que Luis Suárez, a poco de comenzar el segundo tiempo del encuentro en la Nueva Olla. “Nos quebraron anímicamente”, sostuvo el entrenador argentino. “Nunca pudimos volver al partido después del gol de Suárez”, remarcó.

Lea más: https://www.abc.com.py/deportes/futbol/olimpia/2022/01/28/olimpia-confia-en-romper-todos-los-pronosticos-con-su-nueva-camiseta/

En la continuidad del análisis en la rueda de prensa apuntó que “en las pelotas quietas sufrimos”, pero afirmó que el seleccionado charrúa “sin generación de juego manejó el ritmo del partido”.

Guillermo advierte que “tenemos que poner la cara y rendir. No solo ir a jugar. Tenemos que conseguir algo y que esos golpes anímicos no nos sucedan, no nos impacten” y de lo que será el partido contra Brasil, “vamos a tratar de llegar con confianza”, el martes en Belo Horizonte.