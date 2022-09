Diego Gómez: “Un orgullo vestir la camiseta de la Albirroja”

La selección paraguaya superó 1-0 a México en un amistoso que devuelve la confianza a la Albirroja, que arrancó un proceso de renovación con Guillermo Barros Schelotto. En el tercer amistoso desde la eliminación al Mundial Qatar 2022, el DT el ciclo del entrenador argentino sumó caras nuevas: Mateo Gamarra, Matías Galarza y Diego Gómez, quienes debutaron.

Lea más: Los rivales y cuándo vuelve a jugar la selección paraguaya

En el caso de Gómez, quien fue citado por primera vez, el volante de 19 años reemplazó a Richard Sánchez a los 71 minutos y disputó la última parte del partido en Atlanta, Estados Unidos. En el regreso de los jugadores locales al país, el mediocampista hizo referencia al estreno con el seleccionado nacional. “Estoy muy emocionado”, comenzó.

“Muy contento por debutar. El profe (Guillermo Barros Schelotto) me habló y me dijo que iba a jugar ahí (volante por derecha) porque me vio que hacia muy bien el ida y vuelta”, explicó Gómez, quien destacó que “es un orgullo representar al país y vestir la camiseta de la Albirroja”. El cantero del Gumarelo suma 12 presentaciones en la máxima categoría.

Lea más: ¿Cuántos minutos sumaron los de Libertad, Olimpia y Cerro?