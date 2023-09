Daniel Garnero, contundente: “No pondría a un central de lateral”

El argentino Daniel Garnero, nuevo DT de la selección paraguaya, dedicó un apartado de su conferencia a hablar del juego que intentará transmitir, en la antesala del debut ante Argentina el próximo jueves 12 de octubre, a las 21:00, en el estadio Monumental.

“Yo quiero jugar con laterales que pasen en ataque, no pondría a un central de lateral y después van a ver que puede pasar como parte del juego. Los centrales quiero que sean centrales y los laterales quiero que sean laterales. No tratar de ir forzando en otras posiciones a los futbolistas. Donde mejor se sientan y rindan, que jueguen ahí”, aseguró el ex Olimpia y Libertad.

“La verdad que a mí me gustaría tener un funcionamiento y el convencimiento del futbolista. En un tiempo, el futbolista ganaba de arriba, para mí hay que mantener ese tipo de situaciones, pero quiero ver un equipo sólido, que ataque y que sea efectivo y que quede bien parado. No me pongo como objetivo tirar tres centros al área y ganar de cabeza. Ojalá que hagan eso, pero no tengo objetivo”, adjuntó el DT.

“Hay jugadores que están en buen nivel, están compitiendo en ligas muy competitivas. Tener futbolistas en la Premier no te garantiza el resultado, pero sí te da un futbolista de otro nivel”, expresó Garnero, sobre los futbolistas que están en la Premier League y en las mejores ligas.