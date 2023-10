Las rachas que rompió Paraguay con el triunfo 1-0 sobre Bolivia

La selección paraguaya derrotó 1-0 a Bolivia en el Defensores del Chaco y cortó una serie de rachas en las Eliminatorias Sudamericanas. Además, el resultado, con el tanto de Antonio Sanabria, quien ingresó a los 66 minutos y anotó 122 segundos después, permitió escalar a la Albirroja al séptimo lugar del clasificatorio, el puesto de repechaje a la Copa del Mundo 2026.

Paraguay eliminó la marca de partidos sin triunfos en el certamen de selecciones. Desde el 3-1 a Ecuador en el Antonio Aranda Encina, el 24 de marzo de 2022, camino a Qatar 2022, el combinado nacional había encadenado cuatro juegos sin ganar: 0-2 vs. Perú en Lima, 0-0 vs. Perú en Ciudad del Este, 0-1 vs. Venezuela en Maturín y 0-1 vs. Argentina en Buenos Aires.

Las otras rachas que rompió la selección paraguaya

Por su lado, también terminó con la sequía goleadora: Miguel Almirón, en el 3-1 a la Tri en el Departamento de Alto Paraná, fue el último en convertir para la selección paraguaya. También, la Albirroja logró triunfar en condición de local sin recibir un gol luego de diez años: coincidentemente, la última vez fue en el 4-0 vs. Bolivia el 6 de setiembre de 2013.

