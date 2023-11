Escándalo en el Mundial de Talla Baja: “Fue un robo a mano armada y no aguantamos la injusticia”

La final del Mundial de Talla Baja, en Buenos Aires, terminó en un escándalo. La selección paraguaya dejó el campo de juego en pleno partido a causa de los errores arbitrales, que según la denuncia de los jugadores de la Albirroja, favorecían a Argentina. “Fue un robo a mano armada”, contó Julio Amarilla, más conocido como ‘Mortero Bala’, al Cardinal Deportivo.

“Pararon el cronómetro, teníamos cinco faltas a favor y restaron eso. Un jugador de ellos debía ser expulsado por una falta a nuestro jugador número once y no cobraron. Le expulsaron a nuestro técnico. Fue muy reñido el partido, nosotros estábamos ganando el partido y como no podían, los árbitros comenzaron a cobrar en contra nuestro”, agregó Amarilla.

‘Mortero’ mencionó que los futbolistas de otras selecciones apoyaron a Paraguay. “Éramos sensación mundial, teníamos las estadísticas de las personas que estaban viendo el partido, pero nos cocinaron y ya no pudimos aguantar la injusticia. Tuvimos apoyo de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia y Japón porque ellos vieron la injusticia”, reveló a ABC Cardinal.

Hubo acuerdo para repetir la final, pero...

Julio Amarilla contó que Paraguay y Argentina habían acordado repetir la final en Bolivia y con árbitros neutrales, pero contó que hubo una llamada desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para coronar campeón a los anfitriones, que ganaban el encuentro por 3-1. “La AFA no te puede proclamar campeón si el torneo es de otra federación”, señaló.

“Ellos se proclamaron campeones porque lee proclamó la AFA y la AFA no tiene nada que ver. El torneo organiza la Federación Internacional de Talla Baja. A las quince (15:00) tendremos una reunión y hay se define todo. El planteo es jugar en Bolivia otra final, en terreno neutral que los árbitros sean neutrales”, finalizó ‘Mortero Bala’, desvelando la reunión para resolver el tema.