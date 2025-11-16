La explicación de Alfaro sobre la trifulca en el cierre del amistoso: ¿Qué pasó?

“Creo que el problema aconteció a partir de un saque de banda que era claramente para Paraguay y el lineman cobró para Estados Unidos, entonces a Gustavo Gómez le cayó la pelota y ahí es donde él quería hacer el saque lateral rápido. Gustavo Gómez tomó la pelota porque nosotros estábamos buscando el empate en ese momento viene el juez de línea que cobra para el otro lado y ahí empieza la confusión y el forcejeo entre los dos jugadores”, manifestó el cazador de utopías.

El técnico también explicó la rápida escalada de la situación, que involucró a los jugadores de ambos equipos: “Obviamente, para Paraguay quería buscar el empate donde todos queríamos que el juego se reanude de alguna manera. Ahí es donde al estar forcejeando los dos jugadores, los dos bancos de suplentes van al encuentro de esa situación que justo sucedió muy cerca de los bancos de suplentes. Yo traté de ponerme adelante de los jugadores nuestros para evitar que más allá de esos empujones no suceda más y Mauricio (Pochettino) hizo lo mismo. Con el problema de que Mauricio se cayó, se cayó adelante de la cámara y cuando yo sostengo con los brazos y lo veo a Mauricio caído, atino a agarrar el brazo y ayudarlo a pararse pero la intención era tratar de separar a los jugadores. Eso es simplemente lo que sucedió”.