Paraguay ya conoce a sus rivales para el Sudamericano Femenina Sub 20

La Selección Paraguaya, en su condición de anfitriona, encabeza el Grupo A, donde deberá medir fuerzas ante sus pares de Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay. Por otro lado, el Grupo B quedó integrado por las selecciones de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, configurando una zona de alta competitividad desde el arranque del torneo.

En cuanto al formato de competencia, el campeonato se desarrollará en dos etapas claramente definidas. La primera fase se jugará bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda dentro de cada grupo, otorgando el pase a la fase final a las tres mejores selecciones de cada serie. Posteriormente, los seis seleccionados clasificados volverán a enfrentarse bajo la misma modalidad de todos contra todos para determinar a las campeonas.

Más allá del título continental, el torneo representa el camino directo hacia la cita máxima de la categoría. Las selecciones que logren ubicarse en los cuatro primeros lugares de la fase final obtendrán automáticamente su boleto para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA, que tendrá lugar en Polonia del 5 al 27 de septiembre del próximo año.

Los grupos del Sudamericano Femenino Sub 20