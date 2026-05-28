Andrés Cubas y el chip mundialista: “Vamos a llegar de la mejor manera”

El Centro de Alto Rendimiento de Ypané respira un ambiente mundialista que no se sentía desde hacía más de una década. En la previa de la quinta jornada de trabajos de la Selección Paraguaya, los micrófonos de la zona mixta buscaron la palabra de una de las piezas angulares en el esquema albirrojo: Andrés Cubas.

A las puertas de la gran cita, el volante central no ocultó que el entusiasmo va en aumento, pero destacó la madurez del plantel para canalizar las emociones antes de que ruede la pelota. “Tratamos a manejarlo bien. Obviamente, la ansiedad y el entusiasmo están siempre dando vueltas. Creo que, todos juntos, tenemos que trabajarlo también para llevarlo de la mejor manera: de calmar, de trabajar bien, preparar el partido y estar listos. Y con eso de estar listos y llegar de la mejor manera, creo que nos va a ayudar muchísimo. Así que todos juntos nos damos fuerzas, nos vamos hablando y tratando de calmarnos entre nosotros también, que eso es importante. Así que vamos a llegar de la mejor manera”.

Un presente impecable en la MLS

Cubas desembarca en los entrenamientos de la selección en uno de los mejores momentos de su carrera. Su actualidad en el fútbol de los Estados Unidos avala su rol de titular indiscutido y su gran despliegue físico de cara a las exigencias del torneo. “Muy bien, muy bien. Con mi club venimos haciendo un gran trabajo. Terminamos, antes de este parate, creo que muy bien, de la mejor manera: ganando, estando en la punta de la tabla. Yo, personalmente, vengo jugando, vengo teniendo continuidad, así que me siento bien, me siento en condición; así que estoy listo”.

“Ahora cambió la realidad”

La clasificación a la Copa del Mundo significó un desahogo histórico para un país que venía encadenando duros golpes en los últimos procesos clasificatorios. Al ser consultado sobre las dudas del pasado y su firme decisión de defender la camiseta albirroja, el mediocampista fue tajante al valorar el presente del equipo. “Son procesos que veníamos de quizás no irnos tan bien, de no poder clasificar a los últimos mundiales y, bueno, todo lo que eso significa. Pero, bueno, ahora cambió; cambió la realidad. Pudimos hacer una gran eliminatoria la que pasó y poder clasificar, cumplir el objetivo que teníamos, así que estamos disfrutando este momento, estamos contentos. Así que, bueno, a trabajar para mantenerlo y seguir en esta línea”.