Orlando Gill, el joven que creció admirando a Neuer y terminó firmando su acta de jubilación mundialista

“Ahora mismo en mi cabeza están pasando muchas cosas”, confesó Orlando Gill tras transformarse en el héroe absoluto de Paraguay ante Alemania. No era para menos. El crecimiento del guardameta guaraní está siendo exponencial en los últimos años, pero para entender la magnitud de su hazaña en este Mundial hay que viajar en el tiempo, justo al momento en que empezaba a forjar su camino en la selección mayor.

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El llamado de “Chiqui” Arce y el sueño que el básquetbol no pudo robar

Hace más de una década, Francisco “Chiqui” Arce, entonces entrenador de la selección paraguaya de mayores, citó a varios juveniles para iniciar un microciclo de entrenamientos. Entre los elegidos apareció un joven espigado que en ese momento pertenecía a los humildes registros del Club 13 de Junio de la Liga Sanlorenzana de Fútbol.

En esa etapa de su vida, debido a su imponente contextura física y gran estatura, lo invitaron formalmente a practicar básquetbol, pero el soñador siempre supo que lo suyo eran los tres palos. Desde ese barro inicial, Gill ya confesaba que su máximo referente e inspiración en el planeta era el alemán Manuel Neuer, a quien admiraba profundamente por su imponente físico y su revolucionaria capacidad para salir jugando con los pies.

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El “mano a mano” contra su espejo en el arco del mundo

El destino, que suele ser caprichoso y poético, guardó para Orlando Gill la oportunidad de su vida en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Consolidado como el dueño del arco paraguayo y actual guardián de San Lorenzo de Almagro, el portero saltó a la cancha para disputar un infartante duelo de eliminación directa ante Alemania. Del otro lado, custodiando la valla germana, estaba su espejo: el mismísimo Manuel Neuer.

Tras sostener a Paraguay con intervenciones milagrosas durante los 120 minutos de juego, la historia se definió en la ruleta de los doce pasos. Fue allí donde el admirador superó al referente. Orlando Gill agigantó su figura, logrando doblegar a la potencia mundial con dos paradas en la tanda de penales, mientras que el veterano arquero teutón solo pudo contener el disparo de Fabián Balbuena. Con esta actuación de leyenda, la Albirroja sacó boleto a los octavos de final y el oriundo de Reducto San Lorenzo completó el círculo perfecto del fútbol: el joven que creció admirando al Manuel Neuer terminó firmando su acta de jubilación mundialista.