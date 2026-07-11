Golpe, reacción y orgullo: el semblante de la Albirroja en el Mundial, jugador por jugador

En ese recorrido hubo rostros marcados por el golpe, la fe, el desgaste, la rebeldía y también la madurez. Hubo titulares indiscutibles, héroes inesperados, suplentes silenciosos y futbolistas que empujaron desde el anonimato para sostener a un grupo que terminó devolviéndole a Paraguay la sensación de pertenecer otra vez al gran escenario del fútbol.

Lea más: La Albirroja regresó al país tras su histórica campaña en el Mundial 2026

Un plantel que se fue derrotado, pero no vencido

Paraguay no regresará de Estados Unidos, México y Canadá con la Copa, pero sí con algo que durante mucho tiempo pareció perdido: la certeza de que puede volver a competir en el máximo nivel.

El recorrido de estos 26 futbolistas tuvo golpes, errores, sufrimiento y también noches que ya son parte de la historia albirroja, como la eliminación de Alemania en Boston. Cada uno ocupó un lugar distinto en ese trayecto, desde el héroe visible hasta el suplente silencioso, desde el capitán que cargó con la presión hasta el más joven que dio sus primeros pasos.

El Mundial 2026 dejó una conclusión poderosa para Paraguay: la selección volvió a sentirse viva. Y detrás de esa sensación quedaron los rostros de 26 jugadores que, con mayor o menor protagonismo, ayudaron a reconstruir una ilusión que parecía dormida.