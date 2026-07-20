La Albirroja da un gran salto en el ranking FIFA tras su histórica campaña mundialista

Luego de completar una de las mejores campañas de los últimos años, la Albirroja escaló hasta el puesto 34 del ranking FIFA, reflejando el crecimiento del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

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Paraguay fue una de las grandes revelaciones del torneo. Tras superar la fase de grupos, eliminó a Alemania en una histórica definición por penales en los octavos de final y alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminada por Francia tras un intenso encuentro.

Más allá del resultado final, la selección nacional dejó una imagen altamente competitiva, consolidando una identidad de juego y confirmando el proceso de crecimiento que la llevó a volver a ser protagonista en una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

¡La #Albirroja sigue escalando!



Tras su destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Paraguaya cerró el certamen con un gran salto en la clasificación, ubicándose en el puesto 34.



¡A seguir creciendo, Paraguay! 💪🇵🇾 pic.twitter.com/ykdQXKztmY — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 20, 2026

El ascenso al puesto 34 del ranking FIFA premia el rendimiento mostrado en Norteamérica 2026 y representa un nuevo impulso para la Albirroja, que ya comienza a proyectar los próximos desafíos con la ilusión de seguir creciendo en la élite del fútbol internacional.