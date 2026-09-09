La lista de Paraguay para los Juegos Odesur: ¿Quiénes fueron convocados de Cerro Porteño y Olimpia?

La selección paraguaya tiene definida la lista de convocados para los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La Albirroja reveló hoy la nómina de Antolín Alcaraz, quien citó a 18 jugadores: 5 son de Olimpia; 3 de Cerro Porteño y de Libertad; 2 de Guaraní, 1 de Nacional, de Sportivo Trinidense y de Rubio Ñu. Además, el DT citó a dos futbolistas del extranjero: 1 de Rosario Central y de Vélez Sarsfield, ambos de Argentina.

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Paraguay, ganador de la medalla de oro en Asunción 2022, integra el Grupo B junto a Argentina, Uruguay y Venezuela. El estreno del combinado nacional es el jueves 17 de setiembre ante la Albiceleste; el sábado 19 enfrenta a la Vinotinto y el lunes 21, mide a la Celeste. Todos los juegos son a las 10:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa (Newell’s Old Boys) de la ciudad de Rosario.

¿Quiénes fueron llamados de Olimpia, Cerro Porteño y Libertad?

Eduardo Delmás fue seleccionado por Antolín Alcaraz y es baja para Pablo ‘Vitamina’ Sánchez en Olimpia durante la fechas 10 y 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo y posiblemente los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Además del mediocampista ofensivo, fueron llamados del Decano el defensor Kevin Amarilla y los delanteros Pedro Zarza, Milan Freyres y César Miño.

Por su parte, Gustavo Costas no puede contar con el lateral Marcelo Chaparro y el volante Amín Cristaldo. Otro integrante del Ciclón que forma parte de la delegación es el portero Jeremías Villanueva. De Libertad de Nelson Haedo Valdez, escolta del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la pelea por el título, fueron elegidos Thiago Fernández, Joaquín Bogarín y Rodrigo Vera.

Juegos Odesur: ¿Quiénes son los convocados de Paraguay?