Selección Paraguaya
09 de septiembre de 2026 a la - 15:34

La lista de Paraguay para los Juegos Odesur: ¿Quiénes fueron convocados de Cerro Porteño y Olimpia?

Antolín Alcaraz gesticula en camiseta roja, mientras dos jóvenes con camisetas azules lo escuchan atentos en el campo.
Antolín Alcaraz (d), entrenador de la selección paraguaya Sub 20, durante el entrenamiento de la categoría en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.@Albirroja

La selección de Paraguay reveló la lista de convocados de Antolín Alcaraz para los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

Por ABC Color

La selección paraguaya tiene definida la lista de convocados para los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La Albirroja reveló hoy la nómina de Antolín Alcaraz, quien citó a 18 jugadores: 5 son de Olimpia; 3 de Cerro Porteño y de Libertad; 2 de Guaraní, 1 de Nacional, de Sportivo Trinidense y de Rubio Ñu. Además, el DT citó a dos futbolistas del extranjero: 1 de Rosario Central y de Vélez Sarsfield, ambos de Argentina.

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Paraguay, ganador de la medalla de oro en Asunción 2022, integra el Grupo B junto a Argentina, Uruguay y Venezuela. El estreno del combinado nacional es el jueves 17 de setiembre ante la Albiceleste; el sábado 19 enfrenta a la Vinotinto y el lunes 21, mide a la Celeste. Todos los juegos son a las 10:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa (Newell’s Old Boys) de la ciudad de Rosario.

Futbolistas de la selección paraguaya entrenan, vistiendo camisetas azules con logo deportivo y controlando un balón en césped.
Eduardo Delmás, jugador de la selección paraguaya Sub 20, en el entrenamiento de la categoría en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.

¿Quiénes fueron llamados de Olimpia, Cerro Porteño y Libertad?

Eduardo Delmás fue seleccionado por Antolín Alcaraz y es baja para Pablo ‘Vitamina’ Sánchez en Olimpia durante la fechas 10 y 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo y posiblemente los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Además del mediocampista ofensivo, fueron llamados del Decano el defensor Kevin Amarilla y los delanteros Pedro Zarza, Milan Freyres y César Miño.

Por su parte, Gustavo Costas no puede contar con el lateral Marcelo Chaparro y el volante Amín Cristaldo. Otro integrante del Ciclón que forma parte de la delegación es el portero Jeremías Villanueva. De Libertad de Nelson Haedo Valdez, escolta del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la pelea por el título, fueron elegidos Thiago Fernández, Joaquín Bogarín y Rodrigo Vera.

Joaquín Bobarín, futbolista de Libertad, celebra un gol en un partido del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Joaquín Bobarín, futbolista de Libertad, celebra un gol en un partido del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Juegos Odesur: ¿Quiénes son los convocados de Paraguay?

  • Arqueros: Leonardo Sosa y Jeremías Villanueva
  • Defensores: Mauro Coronel, Kevin Amarilla, Leo Cristaldo, Mateo Giménez, Thiago Fernández y Marcelo Chaparro
  • Mediocampistas: Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Amín Cristaldo, Eduardo Delmás y Lucas Montiel
  • Delanteros: Rodrigo Vera, Junior Gamarra, Pedro Zarza, Milan Freyres y César Miño