La lista de convocados de Paraguay para la última Fecha FIFA del año

La selección de Paraguay reveló hoy la lista de convocados para la gira asiática. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa la última Fecha FIFA del año frente a Singapur y Japón: los partidos son el viernes 13 (09:00) y el martes 17 de noviembre (10:10) respectivamente. Ambos encuentros, en el estadio Nacional de Singapur.

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Alfaro citó a 27 futbolistas en una nómina con caras nuevas: el arquero Facundo Insfrán del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, el defensor Mauro Coronel de Nacional, el mediocampista ofensivo Eduardo Delmás de Olimpia y el delantero Allan Wlk de Lanús de Argentina. Todos, llamados por primera vez a la Absoluta.

Selección paraguaya: La lista de convocados de Gustavo Alfaro