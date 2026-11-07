ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Selección Paraguaya
07 de noviembre de 2026 - 08:51

La lista de convocados de Paraguay para la última Fecha FIFA del año

Los jugadores de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa al partido frente a Colombia en un amistoso de la Fecha FIFA de setiembre-octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Los jugadores de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa al partido frente a Colombia en un amistoso de la Fecha FIFA de setiembre-octubre de 2026 en el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey, Estados Unidos.Ángel Colmenares

Gustavo Alfaro convocó a 27 jugadores para la última Fecha FIFA de la temporada.

Por Darío Ibarra
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La selección de Paraguay reveló hoy la lista de convocados para la gira asiática. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa la última Fecha FIFA del año frente a Singapur y Japón: los partidos son el viernes 13 (09:00) y el martes 17 de noviembre (10:10) respectivamente. Ambos encuentros, en el estadio Nacional de Singapur.

Lea más: ¿Qué necesita Cerro para clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores?

Alfaro citó a 27 futbolistas en una nómina con caras nuevas: el arquero Facundo Insfrán del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, el defensor Mauro Coronel de Nacional, el mediocampista ofensivo Eduardo Delmás de Olimpia y el delantero Allan Wlk de Lanús de Argentina. Todos, llamados por primera vez a la Absoluta.

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, charla con los jugadores previo a un entrenamiento en New Jersey, Estados Unidos
El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, charla con los jugadores previo a un entrenamiento en New Jersey, Estados Unidos

Selección paraguaya: La lista de convocados de Gustavo Alfaro

  1. Orlando Gill
  2. Gastón Olveira
  3. Santiago Rojas
  4. Facundo Insfrán
  5. Gustavo Gómez
  6. Omar Alderete
  7. Junior Alonso
  8. Clever Ferreira
  9. Mateo Gamara
  10. Mauro Coronel
  11. Juan José Cáceres
  12. Alexandro Maidana
  13. Alan Benítez
  14. Damián Bobadilla
  15. Hugo Cuenca
  16. Eduardo Demás
  17. Diego Gómez
  18. Mauricio
  19. Matías Galarza
  20. Mathías Villasanti
  21. Braian Ojeda
  22. Miguel Almiron
  23. Julio Enciso
  24. Gustavo Caballero
  25. Alan Wlk
  26. Hugo Adrián Benítez
  27. Robert Morales

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más
05
Política
Presidente Pedro Alliana inicia su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más

Te puede interesar