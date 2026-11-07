La lista de convocados de Paraguay para la última Fecha FIFA del año

La selección de Paraguay reveló hoy la lista de convocados para la gira asiática. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa la última Fecha FIFA del año frente a Singapur y Japón: los partidos son el viernes 13 (09:00) y el martes 17 de noviembre (10:10) respectivamente. Ambos encuentros, en el estadio Nacional de Singapur.
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Alfaro citó a 27 futbolistas en una nómina con caras nuevas: el arquero Facundo Insfrán del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, el defensor Mauro Coronel de Nacional, el mediocampista ofensivo Eduardo Delmás de Olimpia y el delantero Allan Wlk de Lanús de Argentina. Todos, llamados por primera vez a la Absoluta.
Selección paraguaya: La lista de convocados de Gustavo Alfaro
- Orlando Gill
- Gastón Olveira
- Santiago Rojas
- Facundo Insfrán
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Clever Ferreira
- Mateo Gamara
- Mauro Coronel
- Juan José Cáceres
- Alexandro Maidana
- Alan Benítez
- Damián Bobadilla
- Hugo Cuenca
- Eduardo Demás
- Diego Gómez
- Mauricio
- Matías Galarza
- Mathías Villasanti
- Braian Ojeda
- Miguel Almiron
- Julio Enciso
- Gustavo Caballero
- Alan Wlk
- Hugo Adrián Benítez
- Robert Morales