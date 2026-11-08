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Selección Paraguaya
08 de noviembre de 2026 - 18:30

Alan Benítez: “Siempre digo que es lo mejor del mundo estar acá en la selección”

El lateral de Libertad Alan Max Benítez Domínguez (32 años), antes de emprender el vuelo rumbo a Singapur para encarar el último combo de fecha FIFA con la selección paraguaya.
El lateral de Libertad Alan Max Benítez Domínguez (32 años), antes de emprender el vuelo rumbo a Singapur para encarar el último combo de fecha FIFA con la selección paraguaya.

El lateral de Libertad, Alan Benítez habló antes de emprender el viaje rumbo a Singapur, destacó el envión anímico tras el último triunfo local y valoró la fuerte presencia de jugadores del plano doméstico en la lista del seleccionador Gustavo Alfaro.

Por ABC Color
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La selección paraguaya de fútbol ya está en plena y maratónica ruta hacia el continente asiático. Con una delegación que incluye una fuerte base de futbolistas del plano local, la Albirroja se prepara para afrontar los dos últimos amistosos internacionales del año en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

Lea más: Hugo Adrián Benítez: “Es algo que estaba esperando, creo que es una prueba más”

Antes de subir al avión, uno de los referentes consultados fue el lateral de Libertad, Alan Benítez, quien llega entonado tras la reciente victoria de su equipo ante Nacional, -en el que brindó dos asistencias- y consolidado como una pieza de confianza para el cuerpo técnico, capaz de desempeñarse tanto en la última línea como en la zona de volantes.

Consultado sobre cómo asimila este momento especial, marcado por la definición del campeonato local y su nueva convocatoria a la selección, Benítez señaló: “Lo del campeonato, bueno, lo de ayer, creo que era una victoria que ya nos estábamos necesitando. Porque dos, tres partidos sin ganar en Libertad cuesta muchísimo. La verdad que era un triunfo que lo estábamos buscando, creo que era merecido también por la gente y por todo lo que nosotros estábamos pasando”.

Respecto al desafío de viajar tan lejos para enfrentar a rivales poco habituados en el radar sudamericano y lo que significan estos últimos amistosos del año, el defensor destacó: “Claro, siempre digo que es lo mejor del mundo estar acá. Y bueno, aprovechar las oportunidades; independientemente del rival, creo que en cada combo el profe busca nuevas ideas, incorporar nuevas cosas. Creo que en este combo no va a ser la excepción y esperemos hacer unos buenos partidos allá”.

En el plano físico y futbolístico, y ante la versatilidad táctica que le pide el DT Gustavo Alfaro —alternando entre lateral y volante—, Benítez afirmó sentirse en plenitud: “La verdad que no tendría problema, siempre que ayuda el equipo voy a hacer mi mejor esfuerzo, en lo personal y en lo físico me siento muy bien. La verdad que el jugar tantos partidos de seguido te da muchísima confianza y también en lo físico ayuda bastante eso”.

Finalmente, sobre la inusual y masiva convocatoria de siete futbolistas del torneo local, el lateral valoró el mensaje que esto deja para todo el fútbol paraguayo: “Claro que sí, es realmente motivante porque en combos anteriores íbamos menos. Creo que también eso es una alerta —en el buen sentido— a todos los jugadores de la liga local: que haciendo bien las cosas también vamos a tener nuestra oportunidad. Así como nosotros tenemos ahora, espero que en algún momento se suban más jugadores y que puedan estar a la altura de lo que sería la selección”.

La travesía albirroja para encarar el último combo del año

La delegación albirroja afrontará un recorrido de casi 30 horas, con escalas técnicas en Madrid (España) y territorio alemán antes de pisar suelo asiático. Los encuentros de fogueo se llevarán a cabo en el imponente Estadio Nacional de Singapur, localizado en Kallang y con un aforo aproximado de 55.000 espectadores. El calendario de competiciones arrancará el viernes 13 de noviembre a las 09:00 (hora paraguaya) frente al combinado local, y cerrará el martes 17 de noviembre a las 10:10 (hora paraguaya) midiéndose ante Japón.

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