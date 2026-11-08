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Selección Paraguaya
08 de noviembre de 2026 - 13:06

Eduardo Delmás, la nueva apuesta de Alfaro para la Albirroja

El talentoso jugador de Olimpia, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años), fue citado por Gustavo Alfaro para esta ronda de amistosos con la Albirroja.
El talentoso jugador de Olimpia, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años), fue citado por Gustavo Alfaro para esta ronda de amistosos con la Albirroja.

El mediapunta de Olimpia recibió su primera convocatoria a la selección absoluta para los amistosos frente a Singapur y Japón. A sus 19 años, atraviesa un momento especial: viene de consagrarse campeón de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 y es una de las piezas importantes del equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, líder del Clausura.

Por ABC Color
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Eduardo Delmás vive un año inolvidable. El joven futbolista de Olimpia recibió por primera vez el llamado de Gustavo Alfaro para integrar la selección paraguaya absoluta, que afrontará sus últimos compromisos del año en la Fecha FIFA de noviembre.

Lea más: Otro golazo de Diego Gómez para enmarcar: misil al ángulo en la Premier League

El mediapunta de 19 años tendrá la oportunidad de dar sus primeros pasos en la Albirroja mayor, luego de destacarse con la camiseta franjeada y de conquistar la medalla de oro en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Su crecimiento también se refleja en el torneo Clausura, donde Olimpia marcha como líder y está cerca de alcanzar el título.

“Muy feliz, porque es el sueño que tiene cada jugador desde que empieza a jugar fútbol, que le llamen para la selección nacional. Llegó todo muy rápido este año, estoy cumpliendo el sueño de a poco y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”, expresó Delmás antes del viaje esta mañana de domingo.

El futbolista también destacó la confianza que recibió de Pablo “Vitamina” Sánchez, quien le abrió las puertas del equipo principal y le permitió ganar continuidad. “Desde que llegó me dio esa confianza que necesitaba. El año pasado estuve seis u ocho meses entrenando y tuve la oportunidad de jugar solo un partido. Él me dio la posibilidad de jugar los amistosos contra Colo Colo y Boca”, recordó.

Con la cabeza puesta en Olimpia

Pese a los rumores sobre posibles ofertas del exterior y el interés de clubes europeos, Delmás aseguró que su prioridad es terminar la temporada con Olimpia. El mediapunta no esconde su deseo de disputar la Copa Libertadores con el club del que es hincha.

“Obviamente quiero jugar la Copa Libertadores con Olimpia, es un sueño. Aparte de ser jugador, soy hincha de toda la vida del club. Pero estoy con la cabeza puesta solo en Olimpia, en terminar el torneo y ganar el Clausura. Después se verá qué pasa”, manifestó.

Delmás también recordó uno de los momentos más especiales de su temporada: el golazo marcado en el superclásico frente a Cerro Porteño, en La Nueva Olla. “Crecí viendo partidos de Olimpia y clásicos. Me tocó hacer un gol en el Defensores y ahora este golazo en la cancha de ellos, con toda su gente y también con la nuestra. Son sentimientos inexplicables”, señaló.

Los amistosos de Paraguay

La Albirroja de Gustavo Alfaro disputará sus últimos dos encuentros del año frente a Singapur y Japón, ambos en el Estadio Nacional de Singapur.

El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre, a las 09:00, frente al seleccionado local. Posteriormente, Paraguay se medirá con Japón el martes 17, desde las 10:10. Para Delmás, será la primera oportunidad de compartir una convocatoria con la selección absoluta y acercarse a otro de los sueños que ya comienza a cumplir.

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