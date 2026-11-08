Gastón Olveira: “Habla bien del equipo, ahora tenemos tres jugadores de Olimpia convocados”

La delegación de Paraguay encarará una travesía de aproximadamente 30 horas, con escalas en Madrid y Alemania, antes de instalarse en su destino asiático para disputar los encuentros en el Estadio Nacional de Singapur, con capacidad para unas 55.000 personas. El primero de ellos marcado para el viernes 13 de noviembre ante Singapur (09:00, hora paraguaya), y posteriormente, el martes 17 de noviembre, frente a Japón, a las 10:10 (hora paraguaya).

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Previo al despegue, el guardameta analizó en contacto con ABC, el momento dulce que atraviesa tanto a nivel de clubes como de selección, y destacó la importancia de mantener la humildad en esta etapa de renovación generacional del combinado nacional.

El portero franjeado expresó su alegría por este nuevo llamado y el gran momento que atraviesa: “Feliz, feliz de la vida, siempre es lindo el llamado de la selección. En el cierre del año, con la gran campaña que estamos haciendo con Olimpia, que la verdad viene siendo muy buena, cerca de conseguir el objetivo, que es lo principal. Y bueno, gracias a Dios me encuentro bien en todo sentido, desde lo físico, desde lo anímico, así que, con muchas ganas de este último tramo que queda del año, de terminarlo de la mejor manera”.

Consultado sobre el caluroso recibimiento del público en el interior del país, en su visita a Encarnación valoró el esfuerzo de la gente en un momento sensible: “La verdad que siempre es muy lindo ir al interior, la gente siempre nos demuestra un cariño muy grande, un apoyo. El estadio estaba lleno en este momento donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucho dolor a nivel nacional, y que la gente haga ese esfuerzo para ir a acompañar al equipo, la verdad que es muy valorable. Uno está muy agradecido siempre, ir al interior siempre también es muy lindo”.

🗣️ "Siempre es lindo el llamado de la Selección. La campaña con Olimpia viene siendo muy buena"



El arquero de Olimpia y de la Selección Paraguaya, Gastón Olveira brindó declaraciones sobre su nueva convocatoria, así como también sobre el presente del Franjeado, que acelera su… pic.twitter.com/hDyn7IrlOw — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 8, 2026

Sobre su charla con Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tras la convocatoria, destacó el orgullo que representa sumar varios futbolistas del Decano a la Albirroja: “Hablamos después del partido. Él siempre se pone muy contento porque, obviamente, eso habla bien del equipo; en este caso, ahora en esta convocatoria tenemos tres jugadores de Olimpia convocados, que para el equipo, para el club, para todos siempre es bienvenido. Ojalá que siempre que haya algún combo de la selección haya jugadores de Olimpia”.

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Finalmente, se refirió al recambio generacional, en el que entra su joven compañero Eduardo Delmás: “La verdad que es un chico increíble, que está pasando por un gran momento, que a pesar de su juventud, uno lo ve siempre acompañado de la familia y con los pies sobre la tierra, que es fundamental para su edad, porque está viviendo muchas cosas. Entonces, uno por ahí, con la experiencia, trata de acompañarlo, de aconsejarlo, de ayudarlo dentro de lo que pueda y muy feliz por cada logro que él tiene”.