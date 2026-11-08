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Selección Paraguaya
08 de noviembre de 2026 - 17:15

Hugo Adrián Benítez: “Es algo que estaba esperando, creo que es una prueba más”

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro felicita al delantero albirrojo, Hugo Adrián Benítez, autor del tanto ganador en el amistoso internacional ante Colombia.
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro felicita al delantero albirrojo, Hugo Adrián Benítez, autor del tanto ganador en el amistoso internacional ante Colombia.

El atacante de Nacional, Hugo Adrián Benítez valoró su nueva convocatoria tras su estreno goleador ante Colombia y se refirió al exigente desafío que se le viene al combinado nacional, que ya emprendió su largo viaje rumbo a Singapur.

Por ABC Color
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La selección paraguaya de fútbol ya está en camino a una de las travesías más exigentes del año. Los futbolistas convocados del plano local, iniciaron la larga travesía rumbo a Singapur para afrontar los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

Lea más: Gastón Olveira: “Habla bien del equipo, ahora tenemos tres jugadores de Olimpia convocados”

Antes de subir al avión, uno de los protagonistas fue el delantero de Nacional, Hugo Adrián Benítez, quien vive un momento dulce tras su reciente estreno goleador con la Albirroja ante la selección colombiana y se perfila como una de las cartas jóvenes de renovación en el ataque.

Consultado sobre cómo asimila esta nueva consideración de forma consecutiva, el delantero oriundo de la ciudad de Itá se mostró enfocado: “Y la verdad que es algo que estaba esperando, creo que es una prueba más, hay que ir a apretar y dejar hacer bien los trabajos que nos queda hacer allá”.

El buen andar del atacante tricolor no pasa desapercibido, especialmente en un puesto donde la selección busca consolidar nombres y efectividad de cara al futuro: “Obviamente feliz, contento por el rendimiento que estoy teniendo, obviamente estuve trabajando para eso y feliz ahora ir a la selección para poder romperla y hacer bien mi trabajo también allá”.

La convivencia con referentes de jerarquía y la rápida adaptación al grupo también fueron puntos altos destacados por el atacante de La Academia, tras la gira previa por tierras norteamericanas: “Obviamente ayuda mucho, sabemos las personas que tenemos allá, son un grupo muy unido, me adaptaron muy bien y muy feliz, contento por eso también”.

Finalmente, ante la renovación y la puja en la ofensiva con la llegada de nuevos nombres como Robert Morales y Alan Wlk, Benítez valoró la competencia interna: “Obviamente la competencia es sana, cada uno tiene que aportar su granito de arena, vamos a dar lo mejor para que el Paraguay esté arriba”.

Una travesía monumental y escala mundial

Con un exigente periplo de casi 30 horas —que incluirá escalas técnicas en Madrid y territorio alemán—, la delegación albirroja se alista para su travesía por el continente asiático. Los encuentros de fogueo tendrán como escenario el imponente Estadio Nacional de Singapur, localizado en Kallang y con un aforo aproximado de 55.000 espectadores. El calendario de competiciones arrancará el viernes 13 de noviembre a las 09:00 (hora paraguaya) frente al combinado local, y cerrará el martes 17 de noviembre a las 10:10 (hora paraguaya) midiéndose ante Japón.

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