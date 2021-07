“Estoy mejor y espero que esta semana me puedan habilitar”

Rodrigo Rojas fue uno de los doce jugadores que rescindió con Olimpia. Mientras negociaba la finalización del contrato con el Decano, el jugador recibió una propuesta de Sol de América. El volante manifestó que el Danzarín no fue el único interesado, pero puntualizó que la prioridad en todo momento fue del conjunto de Villa Elisa. Por esta razón, el jugador fue el último refuerzo y llegó en plena competencia.

“Hoy completé mi primera semana con el grupo, después de casi cincuenta días de no entrenar con un grupo, que es totalmente distinto”, comentó Rojas al Cardinal Deportivo. “Estoy mejor. Obviamente que ayudó que no paré de entrenar en lo físico, y espero que esta semana me puedan habilitar para estar ya a disposición”, agregó. En el torneo Clausura, los dirigidos por Juan Pablo Pumpido suman tres puntos después de una derrota y una victoria.

“Hay jugadores de trayectoria, de experiencia, de selección. Es un plantel que por nombre tiene buen potencial, pero obviamente sabemos que no alcanza con los nombres”, señaló el mediocampista de 33 años. Los Azules pelean por la permanencia y aunque derrotaron a un rival directo como el Sportivo Luqueño (2-1), continúan complicados en el promedio. Actualmente, el Auriazul está en zona de descenso directo y River Plate, en repechaje.