Sol de América derrotó 2-1 a Guaraní y eliminó el invicto del Aborigen, que perdió después de once jornadas. El triunfo del Danzarín es clave en la pelea por la permanencia ya que a pesar de no abandonar la zona de repechaje, descontó puntos a Sportivo Luqueño, el próximo rival en el torneo Clausura. “Era urgente la victoria, vinimos a jugar una final”, expresó Francisco da Costa, quien marcó un doblete y volvió a convertir después de más de un mes.

El brasileño de 26 años alcanzó los 5 tantos en 8 partidos y es el máximo goleador de los Azules en el campeonato. “Ya me estaba molestando los partidos que pasé en blanco y nada mejor que regresar con un doblete y ayudar al equipo a ganar. Muy contento. No me sorprende porque vengo trabajando fuerte, desde siempre, haciendo lo mío”, expresó el atacante, que había anotado en el 2-1 al Auriazul, en el 1-1 con Libertad y en el 1-0 sobre River Plate, todos en la primera rueda.