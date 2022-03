Antonio Oviedo y la crónica de una noche inolvidable

Antonio Oviedo habló del momento tan particular que le tocó vivir, posterior al triunfo de Ameliano ante Olimpia: “Al salir de la cancha me quedé sin combustible, era algo que no me esperaba. En parte estaba confíado, porque tenía una botellita de reserva en el auto”.

“Llegué tranquilo a la cancha, al momento de irme fue el problema. Son cosas que pasan” aseveró, entre risas, el goleador uruguayo en charla con el Cardinal Deportivo.

Además se refirió al hecho de volver a ganar después de 3 fechas, en el Torneo Apertura: “Fue muy importante, sabíamos como venía Olimpia y estábamos motivados. Intentamos pararnos bien, hicimos un gran desgaste físico y aprovechamos las ocasiones que tuvimos, hubo un poco de fortuna” contó el uruguayo de 25 años.

Antonio Oviedo es un futbolista que llegó al fútbol paraguayo en 2018, pasó por clubes de ascenso como Minga Guazú, Sportivo Iteño y Rubio Ñu, en 2020 estuvo en el plantel de Guaireña, sin mayor trascendencia. Ahora forma parte del equipo dirigido por Humberto García, en busca de la consolidación en la máxima categoría de nuestro fútbol.