Ameliano: Cabral, con los mismos colores

Raúl Cabral es un conocido del técnico del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, quien también habría sugerido el concurso de Luis María Ayala (20), de los registros del club de Liniers, pero que venía militando en Guaraní.

Lea más: Poda en la V azulada

El objetivo de la institución, que preside Héctor Melgarejo, es inyectar sangre joven al plantel superior. En ese sentido, están encaminadas las incorporaciones a préstamo del arquero Matías Fernández (16), integrante de la mundialista selección Sub 17 y el atacante Ricardo Benítez, que son atletas del Olimpia.