Preocupación en Ameliano por la racha de nueve partidos sin victorias

Si bien Sportivo Ameliano se encuentra bien en el promedio, sin el riesgo de descenso, sus objetivos son superiores: como mínimo la clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la V azulada afronta una crisis con nueve presentaciones sin victorias (tres empates y seis derrotas, cuatro últimas consecutivas).

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El domingo, Ameliano perdió por goleada 3-0 contra Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres.

Los albiazules tienen 52 puntos acumulados. De levantar vuelo pueden entrar a La Gran Conquista, aunque necesitan varios ajustes para volver a la normalidad.

Con el torneo Clausura en receso, por la Fecha FIFA y para dar paso a las semifinales de la Copa Paraguay, los dirigidos por el entrenador argentino Roberto Nanni tienen tiempo suficiente para corregir los errores.

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El viernes 20, Ameliano jugará con Luqueño en La Fortaleza de Villeta, a las 17:30, por la vigésima fecha del segundo certamen liguero de la temporada.

La última victoria de la V azulada en la competencia se dio el 11 de setiembre. Fue por 1-0 contra el descendido San Lorenzo, en la Ciudad Industrial, con el tanto de penal de Cristhian Ocampos.

La mayor sequía sin victorias la registró Recoleta FC, que llevó 10 rondas sin poder sumar de a tres. El presente del Canario es distinto.