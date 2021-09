Luqueño: cinco candidatos y uno “pica en punta”

El Sportivo Luqueño aún no cierra la llegada de su nuevo entrenador, después de la salida de Alfredo Berti. De acuerdo a las palabras del presidente Daniel Rodríguez, hay “cinco candidatos” y que todavía no concreta porque tratan “de no cometer errores, cuidamos todos los detalles”.

Entre estas cinco opciones, “hay uno que pica en punta. La parte económica no sería un problema, depende de si le sale un proyecto que estaba antes que el nuestro”. En comunicación con el Cardinal Deportivo, Rodríguez indicó que esta persona “está acá en el país, conoce. Pero no quiero entrar en detalles”.

“No está trabajando, pero tiene otra propuesta (...) Debería de aceptar o rechazar porque también la nuestro está pendiente”, acotó. Por último, el titular auriazul subrayó que “ninguno de los candidatos dirigió alguna vez el Sportivo Luqueño”. El club de Luque visitará el domingo a Guaireña y en el banquillo interinará Badayco Maciel.