Florentín: “Perdimos por nuestros errores”

“Creo que tengo que pensar en lo positivo, lo bueno que se hizo. Perdimos el partido en nuestros errores propios, hemos trabajado algunas situaciones como el primer gol y no supimos manejar la ansiedad. Después hicimos un buen partido, en líneas generales muy bien, nos repusimos de la adversidad y tomamos protagonismo en el segundo tiempo, son puntos importantes que me llevo del partido. No hay tiempo para lamentarse, es pensar en el otro encuentro”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Luqueño jugará por la segunda fecha en su estadio ante General Caballero JLM que viene de derrotar a Resistencia. El técnico no quiso hablar del arbitraje.

Afirmó que pidió a los jugadores no quedar con uno menos en el segundo tiempo. “Conversamos en el entretiempo que podamos manejar el partido porque tenían varias amarillas, no queríamos quedar con uno menos y pasó, el jugador debía medirse porque estábamos en un momento bueno y pudimos aprovechar mejor en el momento, tuvimos otra opción de gol, después se produce la expulsión, teníamos que rearmarnos y no pudimos sostener el empate. Valoro el esfuerzo, no tuvimos muchas chances y hay puntos importantes que tenemos que consolidar”.

Satisfecho está por el rendimiento en el primer partido, pero le duele la derrota. “Siempre uno está con dolor por la derrota, quizás un poco satisfecho porque es el primer partido, un equipo nuevo, el reponerse ante la adversidad te deja tranquilo. El equipo bajó la revolución y encontró el fútbol que queremos, tenemos que mirar los puntos a corregir para el partido del domingo”, concluyó.