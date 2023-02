Rodrigo Rojas y su nueva etapa en el Sportivo Luqueño

“Muy contento por haber arreglado, el interés del cuerpo técnico viene desde hace un tiempo ya, se dio la reunión con el presidente y muy rápido fue el arreglo, a disposición del cuerpo técnico y espero ponerme a la par de mis compañeros, tengo que tratar de acortar esos tiempos para ayudarle al equipo”, señaló Rojas en conferencia de prensa en el Feliciano Cáceres.

Dijo que siempre se sintió visitante en Luque y uno de los motivos por lo que quería jugar allí es tener a esa hinchada a favor. “Uno de los principales motivos para venir aquí es lo pasional de su hinchada, me tocó enfrentarles en varios partidos de visitante. Tener a favor al hincha fue esa motivación, quería tener un desafío nuevo, distinto y ojalá lleguemos a cumplir los objetivos y que se dé una gran temporada”.

El arreglo con el presidente fue rápido. “Los números fueron lo de menos, el presidente tenía la última palabra y estaba enfermo y tuvo reposo unas semanas, solo eso fue lo que dilató el acuerdo. Como ya conocía a Gustavo Florentín y Denis Caniza, solo faltaba la reunión con el presidente”.

No es la primera vez que llega a un club después de la pretemporada. “No es la primera vez que me sucede esto, pasé por situaciones similares, conozco mi físico y es bueno conocer al cuerpo técnico, quiero estar cuanto antes para ayudar al equipo. Soy uno más del plantel y a disposición del cuerpo técnico que tiene la decisión final”.

“Ayer hicimos una práctica intensa, me sirvió muchísimo porque fue exigente, vamos a seguir, de ahora en adelante a seguir metiendo con todo porque los entrenamientos con Gustavo son siempre intensos”, añadió con relación a su primer día de práctica en el Sportivo Luqueño.

La ventaja de conocer al cuerpo técnico. “La idea es que me vaya bien con este cuerpo técnico, me fue muy bien en Cerro y con esos recuerdos uno quiere conseguir esos objetivos. Lo atrayante de esto es el entorno, la ciudad y quiero ayudar a crecer al club y a los chicos del plantel”, concluyó.