Nicolás Campisi: “Este es un club grande, se tiene que acostumbrar a este tipo de cosas”

La “República de Luque” celebró a lo grande una clasificación agónica y de hondo significado anímico. Más allá de la trascendencia de dejar en el camino a uno de los animadores del torneo de integración, el partido tuvo un condimento sumamente especial para su portero, hincha confeso del club, quien vivió una noche redonda tras superar momentos de cuestionamientos personales.

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Consumado el pase a los cuartos de final, Campisi abrió su corazón ante los micrófonos y dejó en claro lo que representa esta camiseta para él: “La verdad que muy feliz, estoy emocionado porque cuando volví a Luque se dijeron muchas cosas. Yo soy hincha de este club, jugué mi primer partido profesional acá en este club. Y la verdad que le puede gustar a la gente mi manera de ser, mi manera de atajar, eso no lo discuto. Pero lo que jamás voy a dejar es que se ponga en tela de juicio mi fanatismo por este club. Las primeras fechas fueron difíciles, veníamos con una intención en el torneo. Pero bueno, poco a poco y con la llegada de Lucas Barrios estamos pudiendo revertir el día a día de la situación”.

El guardameta también valoró el esfuerzo colectivo de sus compañeros para sostener un planteo valiente frente a un rival de jerarquía, entendiendo que el triunfo consolide el trabajo de todo el plantel: “Este es un club grande y, así como grande, se tiene que acostumbrar a este tipo de cosas. Entonces la verdad que estoy muy contento. No solamente por la tanda de los penales porque hay un poco de trabajo, un poco de todo, sino por el trabajo que hicieron mis compañeros durante todo el partido. Sabíamos que iba a ser recontra difícil y más sobre cómo íbamos a plantarnos nosotros, que queríamos jugar de igual a igual. Así que, esta clasificación no solamente es para los hinchas, sino para nuestra familia y nuestros propios compañeros”.

Dar un golpe sobre la mesa y la identidad de juego

Profundizando en el momento institucional y deportivo que atraviesa el “Chanchón”, el arquero destacó la impronta ofensiva que les inculcó el nuevo cuerpo técnico encabezado por Lucas Barrios, señalando que el objetivo es recuperar la mentalidad ganadora: “Necesitábamos dar un portazo, como se dice en el fútbol, decir acá está Luque. La verdad que con la llegada de Lucas estamos entendiendo un poco su idea de juego y es una idea de juego que nos gusta a todos, de ir al frente. Y que, bueno, si los resultados por ahí no salen como lo esperamos, ir al frente es lo que queremos. Y acostumbrarse a eso, a ser ganadores, es lo más importante dentro del fútbol”.

La revancha personal y la confianza recuperada

Consultado sobre cómo sobrellevó la pérdida temporal de la titularidad en etapas anteriores y el respaldo clave que encontró ahora para afianzarse en el arco, Campisi reconoció las dificultades del pasado y agradeció a quienes apostaron por su retorno: “Los primeros partidos fueron difíciles. Igualmente le quiero agradecer públicamente al profe Hernán Rodrigo López porque yo recibí su llamado para volver al club. Yo me había ido mal de esta institución por culpa de una persona. Yo soy hincha de este club y sé que los primeros partidos me costó un poco jugarlos por las cosas que se decían, por volver a un club al cual soy hincha y jugué mis primeros partidos profesionales. Entonces, si él tomó esa decisión, en ese momento la respeté, seguí trabajando y, bueno, con la llegada de Lucas pude volver a jugar y estoy muy feliz”.

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El secreto de los penales: Trabajo e intuición

Finalmente, al detallar cómo encaró la tensa definición desde los doce pasos y el estudio previo ante cobradores de la talla de Gabriel Ávalos, el héroe auriazul le bajó el perfil a los elogios personales y ponderó la preparación semanal: “Trabajamos durante la semana y la verdad que lo trabajamos ayer, el único día, de que si existía la posibilidad de ir a los penales, estuvimos practicando bastante. Y bueno, la verdad que hay un poco de trabajo, la verdad, mayormente, y después un poco de intuición, de todo. No quiero halagarme porque no queda bien, pero sí, más que nada de trabajo. Hoy tuvimos la suerte, con este club que tanto quiero y tanto amo, de poder pasar de fase y dar un golpe sobre la mesa, de decir que vamos a seguir hasta el final”.