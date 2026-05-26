Bruno Valdez, con una llama mundialista que se apaga

Un sentido mensaje fue el emitido a través de sus historias de Instagram el experimentado Bruno Amílcar Valdez, de 33 años, con 14 partidos y un gol en el Sportivo Trinidense en el campeonato Apertura 2026.

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“Luché hasta donde podía en busca de ese sueño que hoy no se pudo. Seguiré intentando firme apoyando siempre a mi querida Albirroja. Vamos que millones de paraguayos estaremos alentándoles”, posteó el atleta surgido en Sol de América, con pasado en Cerro Porteño, América de México y Boca Juniors.

El zaguero disputó tres ediciones de la Copa América con la Albirroja, además de formar parte del selectivo para el Mundial Rusia 2018.

Valdez totaliza 32 presentaciones con la selección nacional (2 goles), de los cuales 15 fueron en amistosos, 9 en Eliminatorias y 8 en Copa América. Su debut fue el 6 de junio de 2015 (1-1), bajo el comando técnico de Ramón Díaz. Su último juego fue el 20 de noviembre de 2022, frente a Colombia (derrota por 2-0), con la conducción de Guillermo Barros Schelotto.