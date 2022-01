Isabella Garmiche, profesora de matemática y amiga de Loeb, se sentó en la butaca derecha del Ford Puma Rally1 y disfrutó de su primer éxito en el WRC.

“Seb me llamó por teléfono un día y me dijo: ‘tengo una pregunta que hacerte, cuándo Daniel no corra más, ¿aceptarías ir conmigo?’ Mi respuesta afirmativa fue instantánea, aunque al principio pensé que se trataba de una broma. Esto es algo loco. Ya estaba contenta de venir aquí y correr junto a Seb y ahora ganamos”, comentó la francesa.