Alonso: “No sería lógico ir a correr a Rusia”

“La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Que haya estos problemas a día de hoy y que no se puedan resolver de otra manera. Que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas”, dijo Alonso a RTVE.

El asturiano cree que “nosotros como deportistas, como decía (el alemán Sebastian) Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos”, afirmó.