Alejandro Samaniego se alista para mundial de karting en Portugal

Samaniego, el joven piloto, comentó que se reunió con el ministro Galeano para hablar sobre el bicampeonato sudamericano y de que va a estar viajando al mundial, así como de todos títulos, “queremos tratar de ir a pelear bien el mundial, queremos hacer algunas carreras antes o algunos entrenamientos todo lo que se pueda y conseguir el apoyo en todo lo que se pueda eso sería fantástico”, recalcó el joven atleta. El ministro le expresó que van a seguir en conversaciones para llegar a algún acuerdo.

Lea más: Torres Competición también viaja para el rally del chaco

“El apoyo de los familiares es clave para el desarrollo de jóvenes talentos como Ale; por eso celebro que su madre Denisse Granados, nos acompañó para este grato encuentro, donde entregamos un certificado de reconocimiento por sus logros”, indicó Galeano.

“Nos estamos preparando queremos seguir entrenando estamos haciendo carreras en Brasil voy a seguir haciendo el campeonato allá porque el campeonato allá está muy fuerte hay muy buen nivel, buenos pilotos es grande la cantidad de pilotos. Voy a estar haciendo un par de carreras para roce con los pilotos y si se puede tratar de ir a entrenar un poco antes hacia Portugal”, dijo Ale. El mundial será este año del 16 al 19 de noviembre en Portimão, Portugal.

Talento nato

Samaniego comentó que su llegada al kartódromo fue desde muy niño y ya le entusiasmaba el rugir de los motores de las pequeñas máquinas cuando aún no alcanzaba los pedales y todavía ni siquiera pudo subirse a un kart.

Pero el sueño de ser piloto no quedó ahí y en 2014 a los 8 años fue gracias a una propaganda sobre la última fecha del campeonato de karting justamente estando con su papa y le pidió a su papa para ir a probar “me encanto ya quise empezar a entrenar y ahí hablamos con un mecánico y nos dijo que podíamos entrenar sin problema. Entrenamos de mañana, tarde y hasta la noche y nos queríamos preparar para esa última fecha del campeonato para tratar de correr mi primera carrera y nos preparamos con todo. Corrí mi primera carrera y ya gané, eso me motivó y me entusiasme muchísimo y así empecé y ya no pude más dejar”, recuerda el atleta.

En cuanto al apoyo que recibe de su familia manifestó que es superimportante “ellos están siempre apoyándome hay veces que me voy solo con mi mama o solo con mi papa pero igual siempre están los dos apoyándome, motivándome, nunca me ponen esa presión que si o si tengo que ganar siempre me dicen entra y hace lo que podes nosotros sabemos que sos capaz que tenes la capacidad. Para mi es sumamente importante el apoyo de ellos”, dijo.

En cuanto a sus sueños indicó que es correr las categorías de fórmula así que espera que se pueda hacer realidad y ya se ve ahí corriendo en las competencias, junto a su ídolo Lewis Hamilton, quien le encanta como corre y las estrategias que hace en sus competencias, las capacidades que tiene para tomar decisiones, reflexiona el joven bicampeón sudamericano.