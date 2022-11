Ambiente tenso en Red Bull entre Verstappen y Checo Pérez

“¡¡Muchas gracias por esto, gente!! Muchas gracias”, ironizó Pérez por la radio del equipo. “Esto muestra quién realmente es”, disparó el mexicano sobre Verstappen.

Ya campeón del mundo, el neerlandés no quiso que Pérez lo adelantara para finalizar sexto y poder sumar más puntos en la clasificación. Tras la carrera de hoy, Pérez y Leclerc empatan en el segundo lugar, con 290 puntos.

“No entiendo sus razones; si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo Checo Pérez tras acabar séptimo en São Paulo, justo por detrás de Verstappen, ya campeón mundial por segundo año consecutivo.

El equipo Red Bull pidió por radio a Verstappen que dejara pasar a Sergio Pérez en la parte final de la carrera, pero este se negó a beneficiar a su compañero de escudería, tercero en el campeonato con los mismos puntos que el segundo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

“Ya os he dicho, así que no me lo volváis a pedir. ¿Está claro? Os di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo tras rogarle que dejara que el mexicano lo adelantara.

Si Verstappen hubiera dejado pasar a Pérez el mexicano ocuparía el segundo puesto en el certamen en solitario a falta de la carrera de cierre, el Gran Premio de Abu Dabi de la semana que viene. (AFP y EFE).