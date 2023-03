Verstappen retrasa un día su llegada a Arabia Saudita por enfermedad

“Me siento mejor después de haber tenido dolor de estómago durante unos días. Desgraciadamente, he tenido que retrasar mi vuelo un día, así que no estaré presente en el circuito antes del viernes”, escribió el neerlandés en la red social.

Verstappen debía participar el jueves en un encuentro con la prensa en Yedá, en la víspera de que el viernes tengan lugar las dos primeras sesiones de los ensayos libres.

“Max ha tenido problemas estomacales en los últimos días y, con el visto bueno de la FIA, no estará en el paddock hoy (jueves)”, escribió la escudería Red Bull.

Verstappen fue el ganador hace dos semanas en Baréin de la primera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1.