Fórmula 1: Verstappen logra una nueva pole, en Abu Dabi

El español Fernando Alonso (Aston Martin), por su parte, saldrá séptimo y el mexicano ‘Checo’ Pérez noveno hoy, tras una calificación en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó segundo y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) será cuarto, el británico Lando Norris (McLaren) quinto y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), sexto, tras una calificación con un claro referente.

‘Mad Max’, flamante tricampeón del mundo, lideró las tres tandas de la sesión de clasificación, en la que el neerlandés se mostró tan dominador de la Formula 1 como lo hizo durante todo 2023, en el que venció en 18 de las 21 carreras de la temporada.

El neerlandés marcó su mejor tiempo cuando aún faltaban más de cinco minutos para finalizar la sesión y cuando todos los pilotos pensaban que tenían una oportunidad para superar ese registro.

Sin embargo, el británico Lando Norris (McLaren) no aguantó los tres sectores al ritmo del primero, pese a haber pintado de ‘morado’ el primero; Leclerc se acercó pero no lo suficiente y se quedó a algo más de una décima, y Russell no consiguió batir el tiempo del tricampeón.