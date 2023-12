Sudamericano de Motos Acuáticas: Gran encuentro en el sur

Los mejores pilotos del continente tomaron parte de la competencia, que tuvo jornadas muy atractivas en las modalidades de Oval, Endurance y Circuito.

Los mejores clasificados en cada una de las categorías fueron: Oval: Aspirado Experto: 1) Marcello Giménez (BRA), 2) Edgardo Britto y 3) Maximiliano Cecconi (ARG); Turbo Experto: 1) Alfredo Oliver (PER), 2) Édgar Arguello y 3) Ronald Britos; Turbo Pro: 1) Koki Chia (PER) y 2) Joel Velázquez; Aspirado Pro: 1) Matheus Giménez (BRA) y 2) Pedro Ruiz; Endurance: F1 Moto Aspirado: 1) Braian Pierrot (ARG) y 2) Julio Sosa (ARG); F1 Moto Turbo: 1) Maurillio Giménez (BRA), 2) Koki Chia (PER) y 3) Joel Velázquez; F2 Moto Aspirado: 1) Matheus Giménez/Marcello Giménez (BRA), 2) Braian Pierrot/Maximiliano Cecconi (ARG) y 3) Pedro Ruiz/Ariel González; F2 Moto Turbo: 1) Koki Chia/Lester Aguilar (PER), 2) Juan Britto/Edgardo Britto y 3) Joel Velázquez/Ronald Britos.

En la modalidad de Circuito, los destacados fueron: Sport Open: 1) Martín Spinelli (ARG), 2) Arthur Bolinha (BRA) y 3) Mateus Murani (BRA); Sport Limitada: 1) Hernán Monti (ARG), 2) Eduardo López (ARG) y 3) Arthur Bolinha (BRA); 900 cc. Spark: 1) Julio Sosa (ARG), 2) Juan José Sánchez y 3) Juan Britto; Aspirado Novato: 1) Marcello Giménez (BRA), 2) Damián Caballero y 3) Ariel González; Aspirado Experto: 1) Marcello Giménez (BRA), 2) Edgardo Britto y 3) Maximiliano Cecconi (ARG); Turbo Novato: 1) José Vela (PER), 2) Lester Aguilar (PER) y 3) Cristian Martini; Turbo Experto: 1) Alfredo Oliver (PER), 2) Diego Maya (ARG) y 3) Murillo Giménez (BRA); Aspirado Pro: 1) Matheus Giménez (BRA), 2) Maximiliano Cecconi (ARG) y 3) Pedro Ruiz; Turbo Pro: 1) Koki Chia (PER).