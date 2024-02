Terremoto en la Fórmula 1

“La Scuderia Ferrari está contenta de anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varias temporadas”, precisó el mítico equipo en un comunicado difundido unos minutos después de que Mercedes anunciara su salida al final de la temporada 2024.

“El momento de superar esta etapa ha llegado y estoy contento por iniciar un nuevo desafío”, señaló Hamilton en el comunicado distribuido por Mercedes.

“Siempre reconoceré el apoyo increíble de mi familia Mercedes, en particular de Toto (Wolff, director de la escudería), por su amistad y su liderazgo, quiero que terminemos bien. La decisión de irme ha sido una de las más difíciles que he tomado, he pasado once años extraordinarios en este equipo”, añadió el británico.

El rumor del fichaje de Hamilton por Ferrari a partir de 2025 partió en la mañana de ayer jueves del sitio italiano Formu1a.uno y después se sumaron medios de todo el continente como L’Equipe, la BBC o la Gazzetta dello Sport.

Hamilton ocupará la plaza del español Carlos Sainz Jr, que ayer anunció en las redes sociales su salida de la Scuderia al final de la temporada 2024, justo cuando se oficializó la llegada de Hamilton.

“Tras las noticias de hoy, Ferrari y yo no seguiremos juntos desde el final de 2024″, afirmó Sainz en un comunicado en sus redes sociales.

“Aún tenemos una temporada larga y, como siempre, lo daré todo por el equipo y los Tifosi de todo el mundo”, añadió el piloto español, que no da pistas sobre su eventual futuro destino.

El piloto monegasco Charles Leclerc acaba de renovar por Ferrari por “varias temporadas”, por lo que compartirá equipo con la leyenda británica.

Hamilton tiene el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 y comparte con el alemán Michael Schumacher el récord de títulos mundiales (7, uno con McLaren y seis con Mercedes), pero el británico no ha ganado ninguna carrera desde finales de 2021 y en las dos últimas temporadas ha sido claramente superado por los Red Bull y el neerlandés Max Verstappen, vigente triple campeón.

En 2022 finalizó la temporada sin ganar una carrera ni lograr una pole position por primera vez desde 2007. (AFP).