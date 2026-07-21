FIA/Codasur-CNR: Rally de Cordillera tendrá a 60 protagonistas en carrera

Hoy se cerró oficialmente el periodo de anotaciones para el Rally de Cordillera y esta tarde, se dio a conocer la nómina final de inscriptos (60, en total), que incluye en su mayoría a los locales y contempla además la presencia de extranjeros provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.

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La actividad ya arranca mañana miércoles en la “Capital Espiritual” del Paraguay, donde estará asentada la parte organizativa, en este caso la Dirección de la Prueba y el Parque de Asistencia.

Al mediodía, en el Alta Gracia Parque Hotel, quedará habilitada la Secretaría de la Prueba y la Sala de Prensa, así como el Parque de Asistencia, ubicado en el estadio del Club 8 de Diciembre, frente mismo al mencionado hotel, ingresando a la ciudad.

También se cumplirá con la verificación administrativa, entrega de materiales y acreditaciones; así como la instalación de equipos GPS para la recorrida, esto desde las 16:00.

El jueves se incrementará el movimiento con el inicio de la recorrida de los tramos (shakedown y etapa 1), de 8:00 a 18:00. El viernes seguirá la recorrida de los tramos (etapa 2), de 7:30 a 14:00, seguido de la verificación técnica de los autos -anotados por el Rally FIA/Codasur-, a partir de las 8:00 (un día antes por el CNR, desde las 9:00).

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De 13:00 a 16:00 se cumplirá con los entrenamientos oficiales o shakedown. A las 18:00, ingresará el primer auto al pre-parque de la largada ceremonial, en la ciudad de Eusebio Ayala, y para las 20:00 se anuncia el inicio de la partida simbólica de las máquinas desde la rampa ubicada frente al Monumento a los Niños Mártires de Acosta Ñu.

El sábado, a las 7:52, el primer auto estará abandonando el Parque de Asistencia, para dirigirse de Caacupé a la ciudad de Eusebio Ayala (Barrero Grande), donde a las 9:10 se pondrá en marcha el primer tramo del día, Alfonso Loma, de 14,4 kilómetros.

La etapa 1 constará de seis pruebas especiales sobre tres tramos que se repiten, en este caso Alfonso Loma, Cerro La Gloria (14 km) y Aguaity (6,5 km). El domingo también se disputarán seis pruebas especiales para el cierre del evento cordillerano.