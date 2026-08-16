El Rally del Paraguay se alista para seguir batiendo récords en la “tierra roja”

Tras el rotundo éxito en su año debut, el WRC Rally del Paraguay, galardonado por la Federación Internacional del Autovómil (FIA) como el “Mejor Rally del Mundo 2025”, la máxima categoría de la modalidad de rally pisa de nuevo suelo guaraní con expectativas deportivas y económicas; como así también, de convocatoria de público, que prometen seguir rompiendo todos los récords.

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El rugir de 60 máquinas en la “tierra roja”

La competencia contará con un parque motor de 60 tripulaciones confirmadas –doce más que el año pasado– que desafiarán los veloces y exigentes caminos de la tierra roja itapuense, los saltos ciegos y una geografía del sur de país que seguirá haciendo historia. Con el epicentro nuevamente ubicado en la Costanera de Encarnación y el imponente parque de servicios, el evento proyecta un impacto económico superior a los 200 millones de dólares y una concurrencia estimada de más de 400.000 espectadores distribuidos a lo largo de las pruebas especiales (22 en total, tres más que en 2025).

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La carrera recorrerá los distritos de Carmen del Paraná, Cambyretá, Nueva Alborada, Capitán Miranda, Bella Vista, Hohenau, Trinidad y General Artigas entre otros, convirtiendo a toda la región en el epicentro deportivo, turístico y cultural. Este año también se superará la cantidad de kilómetros cronometrados: 358,8 km (334,5, en 2025).

Seguridad estricta y el rol vital de los “guardarrallies”

Ante la masiva presencia de fanáticos que el año pasado colmaron los tramos, las autoridades de la organización intensificaron los trabajos preventivos. Durante el reciente “Rally Weekend”, el pasado mes de julio, se llevó a cabo una intensa jornada de capacitación dirigida a los guardarrallies y voluntarios, piezas claves en el esquema operativo y de seguridad del evento.

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Desde la organización recordaron que todos los tramos serán de acceso libre –salvo la PE 4/8 Autódrómo, de Capitán Miranda; y la PE 17 Costanera, de Encarnación (Los Teros)–, remarcando la importancia estricta de ubicarse únicamente en las zonas especialmente habilitadas y señalizadas con cinta verde. Asimismo, las autoridades nacionales, policiales y militares, confirmaron estrictos controles de tolerancia cero al alcohol al volante y exigencia absoluta de documentos en las rutas de acceso, buscando garantizar que la fiesta mundialista sea una experiencia segura para toda la familia.

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En el marco de los preparativos de cara a lo que será la segunda edición de la fecha mundialista de Paraguay, precisamente el Grupo de Operaciones del CPV, encabezado por su presidente Carlos Villate, arrancó con el minucioso trabajo de colocación de estacas y cintas verdes, para delimitar las zonas en las que deberán estar ubicados los aficionados, y de coordinación con los propietarios frentistas, para una mejor organización a la hora de recibir al público, que fue el principal responsable el año pasado de que todo resultara con tremendo éxito.

Velocidad, música y entretenimiento en la Fan Zone

El WRC Rally del Paraguay no solo vivirá de vértigo sobre el acelerador, sino también de una agenda artística imperdible. Las actividades arrancarán oficialmente el jueves 27 de agosto con la tradicional Largada Simbólica, en el Sambódromo de Encarnación, que tendrá como gran atractivo principal el show en vivo de la reconocida agrupación nacional Kchiporros, además del espectáculo de trompos (the donuts show), DJs en escena, firma de autógrafos y el esperado contacto directo de los fanáticos con las máximas estrellas del rally mundial en la Fan Zone.

Con la red sanitaria del séptimo departamento en máxima alerta y coordinación para dar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, cubriendo todos los aspectos que sean necesarios, Itapúa ratifica que está lista para demostrarle al mundo por qué se coronó como la gran revelación del deporte motor a nivel mundial, que además prepara una ceremonia de premiación con un podio flotante, sobre el Río Paraná, en lo que indefectiblemente será un inolvidable momento.