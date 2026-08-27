Takamoto Katsuta, el mejor del shakedown: ¿Cómo terminaron los paraguayos mundialistas?

Takamoto Katsuta fue el más rápido del shakedown del Rally del Paraguay 2026. El japonés de Toyota Gazoo Racing bajó los tres minutos en los 5,6 kilómetros del tramo de las pruebas oficiales en la ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa. El piloto, navegado por Aaron Johnston en el Toyota GR Yaris Rally 1, cronometró 2 minutos y 59 segundos en la mejor de las tres pasadas que realizó.

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Katsuta, tercero en la clasificación de pilotos del Mundial de Rally con 160 puntos, a 41 unidades del puntero Elfyn Evans, bajó los 3 minutos y 1 segundo que habían registrado Thierry Neuville, Adrien Fourmaux y Hayden Paddon, todos de Hyundai Shell Mobis WRT y a bordos de un Hyundai i20 N Rally1: el belga marcó el tiempo en la tercera vuelta, mientras que el francés y el neocelandés, en la segunda (solo realizaron dos vueltas).

¿Quién fue el paraguayo mejor ubicado en el shakedown?

Fau Zaldívar fue el mejor paraguayo en el shakedown del Rally del Paraguay 2026: el piloto del Skoda Fabia RS Rally 2, navegado por Marcelo Der Ohannesian, solo giró una vez, cronometrando 3 minutos y 11 segundos y ocupando décimo sexto lugar. El actual tricampeón del Campeonato Sudamericano de Rally disputa la fecha mundialista entre los Rally2. Por detrás quedó Migue Zaldívar, que entre dos vueltas, el mejor tiempo fue de 3 minutos y 11,3 segundos.

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Por su parte, Diego Domínguez Bejarano, el otro de los tres compatriotas que disputa el Mundial de Rally 2026, finalizó 23°, a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2 junto a Rogelio Peñate de co-piloto, con 3 minutos y 13,4 segundos (también giró una sola vez). Por su lado, Andrea Lafarja, la tercera mundialista, acabó en el puesto 36 con 3 minutos y 27,2 segundos (con German Maune en Toyota GR Yaris Rally2).

¿Con quién corrió Santiago Peña el shakedown?

Oliver Solberg estuvo acompañado por Santiago Peña en las pruebas libres oficiales del Rally del Paraguay 2026. El piloto tuvo al presidente de la República de Paraguay en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally1 durante el entrenamiento de los equipos en un tramo de 5,6 kilómetros en Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa.