4x4 Off-Road/Club Cateura: Carapeguá, lista para el rugir de los motores

La sexta fecha de la apasionante temporada del Campeonato Nacional Todoterreno 2026, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, se cumplirá este domingo en el siempre desafiante y exigente circuito Rafael Cáceres de la ciudad de Carapeguá, en el departamento de Paraguarí.

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El trazado que será utilizado en esta ocasión y que fuera diseñado exclusivamente por la organización para poner a prueba la destreza de las tripulaciones y la resistencia mecánica de las potentes 4x4, fue dibujado sobre este tipo de superficie: pasto, barro, tramos de bosque cerrado, badenes naturales y artificiales, además de cruces por desafiantes cursos de agua que exigirán al máximo a los competidores.

Según el cronograma oficial de la carrera, los portones del mencionado circuito se abrirán a las 7:00, mientras que la reunión de pilotos está prevista para las 9:00, para posteriormente ordenar la largada de la primera máquina a las 9:30.

Como es habitual, el sistema de carrera será el siguiente: dos vueltas clasificatorias y una final, tras la que conoceremos a los vencedores de la jornada tanto en la clasificación general como en las diferentes categorías habilitadas: TT1, TT2, TT3, TT4N, TT4L y TT4 Extreme, respectivamente.