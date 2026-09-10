ABC Motor
10 de septiembre de 2026 a la - 17:40

4x4 Off-Road/Club Cateura: Carapeguá, lista para el rugir de los motores

Vehículo del Team San Jorge genera salpicaduras al atravesar un charco en competencia off-road, con carpas azules de fondo.
Postales como esta se verán el domingo en Carapeguá con las potentes 4x4 como protagonistas.GUSTAVO MACHADO

El Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, proseguirá este domingo con el desarrollo de la sexta fecha en la ciudad de Carapeguá, que ya está lista para recibir a las potentes máquinas y el rugir de los motores.

Por Derlis Santacruz

La sexta fecha de la apasionante temporada del Campeonato Nacional Todoterreno 2026, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, se cumplirá este domingo en el siempre desafiante y exigente circuito Rafael Cáceres de la ciudad de Carapeguá, en el departamento de Paraguarí.

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El trazado que será utilizado en esta ocasión y que fuera diseñado exclusivamente por la organización para poner a prueba la destreza de las tripulaciones y la resistencia mecánica de las potentes 4x4, fue dibujado sobre este tipo de superficie: pasto, barro, tramos de bosque cerrado, badenes naturales y artificiales, además de cruces por desafiantes cursos de agua que exigirán al máximo a los competidores.

Campeonato Nacional Todoterreno
Los aficionados de la modalidad aguardan con mucha expectativa la competencia en Carapeguá.

Según el cronograma oficial de la carrera, los portones del mencionado circuito se abrirán a las 7:00, mientras que la reunión de pilotos está prevista para las 9:00, para posteriormente ordenar la largada de la primera máquina a las 9:30.

Vehículo todoterreno con inscripción 'INDEPENDENCIA' salpicando barro en carrera, carpas azules de fondo sugieren evento al aire libre.
Promesa de gran espectáculo para lo que será la competencia el domingo.

Como es habitual, el sistema de carrera será el siguiente: dos vueltas clasificatorias y una final, tras la que conoceremos a los vencedores de la jornada tanto en la clasificación general como en las diferentes categorías habilitadas: TT1, TT2, TT3, TT4N, TT4L y TT4 Extreme, respectivamente.