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ABC Motor
07 de noviembre de 2026 - 11:53

Bezzecchi se lleva la ‘pole’ en Qatar por delante de Márquez

Marco Bezzecchi, el más veloz de la jornada sabatina en Qatar.
Marco Bezzecchi, el más veloz de la jornada sabatina en Qatar.NOUSHAD THEKKAYIL

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) logró la ‘pole position’ del Gran Premio de Qatar de MotoGP tras marcar este sábado el mejor tiempo de la clasificación por delante de Marc Márquez (Ducati), en el circuito de Lusail, en las afueras de Doha.

Por ABC Color
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Cuando el sol empezaba a ponerse sobre el polvoriento circuito de las afueras de la capital qatarí, el italiano Marco Bezzecchi batió el récord del trazado y superó a todos sus rivales, empezando por Márquez, que el domingo podría conquistar su octava corona mundial en la categoría reina.

Bezzecchi, tercero en la clasificación del mundial, rodó en 1:50.028 y dijo que podía haber bajado del minuto y 50 segundos.

“En mi último intento iba incluso más rápido, pero cometí un error en la última curva por intentar ir un poquito más” al límite, explicó. “Pero no me puedo quejar en absoluto, ha sido una clasificación perfecta. Quería salir en primera fila y la pole position es incluso mejor, así que estoy muy contento”, agregó.

Marc Márquez, por su parte, también se mostró feliz por el resultado. “Como dije ayer, el objetivo principal era la primera fila. No fue fácil, pero ahí estamos. Sabemos que Marco tiene otro ritmo este fin de semana, va rapidísimo”.

El catalán y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), que había dominado los entrenamientos clasificatorios del viernes, fueron relegados a 266 y 299 milésimas de segundo, respectivamente, de Bezzecchi, que intentará retrasar la consagración del siete veces campeón del mundo este fin de semana.

El español Jorge Martín (Aprilia), segundo de Márquez en el campeonato y que reaparece tras una fractura en la muñeca derecha, partirá desde la 11ª posición. La carrera dominical está prevista para las 13:00, hora paraguaya.

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