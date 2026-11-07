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ABC Motor
07 de noviembre de 2026 - 18:10

F1: Lando Norris logra la “pole” en Interlagos para el GP de Brasil

El británico Lando Norris de McLaren celebra el primer puesto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil.
El británico Lando Norris de McLaren celebra el primer puesto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil. Sebastiao Moreira

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de São Paulo (Brasil), el vigésimo del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Interlagos.

Por Derlis Santacruz
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Lando Norris, de 26 años, campeón del mundo el año pasado, logró su vigésima “pole” en la Fórmula 1 -la cuarta del año-, al dominar la prueba de clasificación, marcada por la fuerte lluvia, en cuya tercera ronda (Q3) completó los 4.309 metros de la pista paulista en 1:27,470, 204 milésimas menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que -penalizado con cinco posiciones- cederá el segundo puesto en parrilla a su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, ya matemáticamente ganador del certamen.

Lea más: Verstappen fue el más rápido en el tercer y último libre de Brasil

El español Fernando Alonso (Aston Martin) consiguió su primera clasificación del año para la Q3. El doble campeón mundial asturiano marcó el noveno tiempo de la tercera ronda, pero, gracias a la penalización -de diez puestos- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que había sido cuarto-, arrancará octavo en la pista en la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006).

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