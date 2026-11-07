F1: Lando Norris logra la “pole” en Interlagos para el GP de Brasil

Lando Norris, de 26 años, campeón del mundo el año pasado, logró su vigésima “pole” en la Fórmula 1 -la cuarta del año-, al dominar la prueba de clasificación, marcada por la fuerte lluvia, en cuya tercera ronda (Q3) completó los 4.309 metros de la pista paulista en 1:27,470, 204 milésimas menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que -penalizado con cinco posiciones- cederá el segundo puesto en parrilla a su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, ya matemáticamente ganador del certamen.

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El español Fernando Alonso (Aston Martin) consiguió su primera clasificación del año para la Q3. El doble campeón mundial asturiano marcó el noveno tiempo de la tercera ronda, pero, gracias a la penalización -de diez puestos- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que había sido cuarto-, arrancará octavo en la pista en la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006).